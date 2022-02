Letos počítá Varnsdorf s investicí přesahující 16 milionů korun. Na dva miliony vyjde nová silnice na vrchol kopce, připravuje se také natažení vodovodu. To bude stát pět milionů. Vrcholová budova je totiž doposud bez pitné vody, celý areál tak není možné provozovat. „Původně jsme před lety chtěli společně s partnery z Německa požádat o dotaci. To ale nevyšlo, takže celou rekonstrukci financujeme ze svých prostředků,“ říká starosta Varnsdorfu Roland Solloch.

Již teď je hotová restaurace, která má kompletně vybavený nejen samotný sál, ale také moderní kuchyni. Ta vyšla město na přibližně dva miliony korun. Během jara nebo počátku léta by Varnsdorf chtěl vybrat jejího provozovatele. „Pak doufám, že brzy pozveme lidi na Kaffee und Kuchen. Záměrně to říkám německy, protože Hrádek leží přímo na hranici a je to obrovská příležitost, jak přilákat do města turisty ze saské strany,“ nastiňuje budoucnost kdysi oblíbeného místa Solloch. I proto považuje poměrně velkou investici za smysluplnou. V dalších letech město počítá s úpravou a rozšířením spodního parkoviště až pro třicet vozidel a jeden autobus.

Hrádek je svou téměř třicet metrů vysokou věží z daleka viditelná dominanta Varnsdorfu. Její výstavba začala v roce 1903 a hotovo bylo o rok později. Součástí výletního místa, na které si téměř okamžitě našly cestu zástupy nejen místních, byla kromě vyhlídkově věže také restaurace. Po válce celý objekt po Horském spolku pro nejsevernější Čechy převzalo město Varnsdorf, které nechalo vyhlídkové místo v roce 1967 opravit.

Špatná privatizace

Po nepovedené privatizaci po roce 1989 začal Hrádek velmi rychle chátrat. Propadla se střecha, zřítila se část věže. Zpátky ho město odkoupilo na přelomu milénia. V roce 2000 vznikl nadační fond Hrádek – Burgberg, který začal shánět peníze na další opravu. Díky tomu byla o tři roky později opět otevřena vyhlídková věž. Opravy pokračují dodnes. Hrádek si ale neoblíbili jen turisté, za téměř dvacet let od otevření věže se zde uskutečnilo také několik desítek svateb a společenských akcí.