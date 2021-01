Přibližně tři desítky lidí dorazily ve čtvrtek 28. ledna odpoledne do Varnsdorfu, aby vyjádřily podporu lidem, kteří v závěru loňského roku museli opustit své byty na sídlišti v Kovářské ulici.

Demonstrace na podporu vystěhovaných ve Varnsdorfu. | Foto: Tomáš Secký

Vystěhovat se museli poté, co domy koupil nový majitel a neprodloužil jim smlouvy, protože budovy chce opravit. Demonstraci podpořila svou účastí i bývalá ombudsmanka Anna Šabatová nebo novinář a aktivista Markus Pape. Vystěhovaní lidé se obrátili na město, které má k dispozici sociální byty, s tím, aby jim bydlení zajistilo. Podle starosty Rolanda Sollocha ale nemůže lidi vystěhované z Kovářské do nově opravených sociálních bytů nastěhovat, protože nesplňují podmínky dotace, s jejíž pomocí byly byty zrekonstruované. Místo toho jim město nabídlo na přechodné období střechu nad hlavou na místní ubytovně. To ale dnes již bývalí obyvatelé Kovářské ulice odmítli.