V úterý 30. listopadu zemřel ve věku nedožitých 88 let bývalý starosta Varnsdorfu Vladimír Bartoň. V čele největšího města Šluknovského výběžku stál od roku 1998 do roku 2002.

Bývalý starosta Varnsdorfu Vladimír Bartoň. | Foto: Jiří Sucharda

Po odchodu z postu starosty na varnsdorfské radnici zůstal i v dalších letech, působil zde jako tajemník městského úřadu. V létě 1998 založil bývalý předseda oblastního sdružení ODS Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí (HNHRM), v jehož čele stál až do své smrti. Původně regionálnímu hnutí se podařilo proniknout nejen mimo Šluknovský výběžek, ale i do celostátní politiky. Děčínsko totiž v barvách tohoto hnutí hájil v Senátu od roku 2002 po dobu šesti let tehdejší starosta Jiřetína pod Jedlovou Josef Zoser. HNHRM se prosadilo na komunální úrovni také v Karlovarském kraji, kde je například v Aši starosta za HNHRM.