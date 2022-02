Textilní továrna v těsném sousedství sídliště byla opuštěná od roku 1997, vystřídalo se zde několik majitelů. Žádný z nich ale do obnovy areálu neinvestoval, a ten tak chátral. Nakonec se jej po letech snah podařilo městu získat do svého vlastnictví a ruinu továrny zbourat. Na jejím místě by nyní měl vyrůst oddechový areál. Město má na něj hotovou studii a nyní připravuje projektovou dokumentaci.