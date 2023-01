Nejvyšší investicí by mělo být dokončení nové školky na Západní ulici, na které počítá rozpočet s 54 miliony korun. Na 37 milionů korun by mělo vyjít pokračování přestavby bývalé ubytovny na TGM na centrum sociálních služeb. Základní škola na Východní ulici, školka v Poštovní ulici a jídelna na náměstí by měly dostat nové střechy. Varnsdorf za to plánuje zaplatit 14 milionů.