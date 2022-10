Přibližně 25 metrů vysoký a 68 let starý strom si vybral organizátor pražských trhů, společnost Taiko, z 26 tipů, které dostal z celé České republiky. Do soutěže Hledá se strom ho přihlásil majitel blízkého domu z důvodu bezpečnosti. Jehličnan dosáhl odhadem nejméně pětadvaceti metrů a majitel se obává, že by mohl spadnout. „Strom sázel táta, když se narodila moje sestra, takže stáří víme přesně, bylo to před 58 lety. Protože je krásný, napadlo nás s dcerou Valerií, že by byl hezký na Staromák,“ upřesnil Petr Kubica.