„Půlka města nespala, neustále jsme to sledovali a motivovali jsme se. Čekali jsme, že přijde ještě nějaká vlna protiútoku Dvorců, kde mají svoje hlasovací komando. Vůbec jsme to nepodceňovali,“ popisuje náročné tři dny starosta Velkého Šenova Dušan Víta. Jak naloží s cenou za vítězství, kterou je propagace města na stránkách Deníku za čtvrt milionu, zatím neví. To musí probrat společně s kolegy z vedení města.

S gratulacemi pro vítěze ankety přišli také poražení soupeři ze silné trojky bojující o titul. „Velká gratulace našim soupeřům v soutěži!!! Užijte si zasloužené výhry! Přejeme vám krásný zbytek adventu a jen ty nejbáječnější Vánoce,“ napsala například přímo na facebookové stránky Velkého Šenova obec Dvorce z Bruntálska v Moravskoslezském kraji. Připojili se také gratulanti z Troubelic z Olomouckého kraje, které nakonec skončily v hlasování třetí. A přímo na sociálních sítích Šenova se už domlouvali na tom, že příští rok to zkusí znovu.

Ještě než Velký Šenov postoupil do krajského kola ankety, slíbil starosta Dušan Víta, že pokud se to podaří, porostou na náměstí na stromech jitrnice. Svůj slib splnil a v pondělí se konala sklizeň jitrnic. O oslavu nebudou ošizení Velkošenovští ani po výhře v celostátním kole. „Před svátky nemá asi smysl vymýšlet nic velkého, navíc nás tlačil čas. Takže v pátek bude komornější akce v našem kině, kde nebude chybět občerstvení. Příslib, že poteče pivo potokem, necháváme na masopust,“ přibližuje oslavy Víta.

Fantazie! Vánoční strom ve Velkém Šenově je nejkrásnější v Česku

Do boje proti stromům z ostatních krajů Česka se zapojili nejen lidé z Velkého Šenova, ale z celého regionu. Během hlasování vyjadřovali Šenovu na sociálních sítích podporu a vyzývali k hlasování právě pro velkošenovský strom. „Sousední město Velký Šenov uspělo v okresním i krajském kole soutěže Deníku o nejkrásnější vánoční strom. Pojďme podpořit své sousedy a přidat hlas. Věříme, že pokud se spojíme, společně zviditelníme náš výběžek,“ napsala na Facebook nedaleká Dolní Poustevna.

Podpory se Šenov dočkal také od Mikulášovic, Vilémova nebo Rumburku a také od rumburských hasičů. Přidávali se ale i místní podnikatelé, kteří využili svůj dosah na sociálních sítích. „Naši milí zákazníci, prosíme o hlas pro vánoční strom Velkého Šenova v celorepublikové soutěži. Předem děkujeme,“ připojilo se třeba Bistro Velký Šenov a do postu vložilo link, na kterém bylo možné po tři dny hlasovat.

Podívejte se, jak to ve Velkém Šenově vypadalo, když tam rostly jitrnice na stromech:

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura