Na jaře roku 2015 žil Děčín v basketbalové euforii. Nejprve postup ze semifinále přes favorizovaný Prostějov a následně samotné finále. Hlad po basketbalu byl v tu dobu v Děčíně takový, že fanoušci vyprodali pětitisícový zimní stadion a stanovili tak nový návštěvnický rekord na ligový basketbal v Česku. „Pro mě znamená vzpomínka na zimák 2015 hlavně to obrovské spojení lidí z Děčína a okolí. Desítky dobrovolníků a tisíce fanoušků. Pojďme se spojit znovu! Zakoupením vstupenky na zimák si společně zavzpomínat na tu neskutečnou atmosféru a zároveň pomoci naší nemocnici,“ burcuje fanoušky manažer BK Armex Děčín Lukáš Houser.

Na příznivce basketbalu čekají fotky a videa z postupového semifinále, samotného finále na zimním stadiónu, dále se budou moci podívat na autentický bulletin ze zápasu, součástí je i historická vstupenku z utkání. Dále jsme si klub přichystal vzpomínkové ohlasy účastníků těchto bojů, novinové články a v neposlední řadě triko Válečník pomáhá. Jeho zakoupením přispějí ještě o padesát korun více.

Vstupenku si je možné koupit stejně jako na kterékoliv jiné utkání, tedy pomocí online předprodeje. Připravené jsou čtyři varianty virtuálních lístků.

Vstupenka za 100 korun je vstupenka, která opravňuje ke vstupu do virtuálního prostoru, kde budou všechny vzpomínkové materiály k finále 2015. Druhou možností je zakoupení vstupenky za 250 korun . Ta je oproti předchozí vstupence ještě navíc vybavena tričkem Válečník pomáhá. Pro ty náročnější zde jsou určené ještě dvě speciální kategorie vstupenky a to za 2 500 korun a za 10 000 korun.

Ta první je včetně autentického dresu z utkání na zimním stadionu. Do prodeje putují pouze tři vstupenky takového charakteru. A poslední možnou volbou vstupenky je ta za úctyhodných 10 tisíc korun. Bývalý děčínský hráč Luboš Stria se pro tyto charitativní účely rozhodl věnovat svůj dres i se stříbrnou medailí. Obě tyto věci můžete získat právě nákupem nejdražší vstupenky a celá částka bude věnována Nemocnici Děčín.

„Jsme moc rádi, že naši děčínští basketbalisté nezůstali schováni a dělají to, co se na válečníka sluší, bojují a pomáhají. Není to poprvé ve vztahu k naší děčínské nemocnici. Pro nás je to ohromná morální vzpruha, že na té frontě nejsme sami. Chlapi díky,“ poděkoval basketbalovému klubu ředitel zdravotní péče děčínské nemocnice Michal Hanauer.

Basketbalový klub žádá ty, kteří si vyberou vstupenku s dresem, o shovívavost. Jeho předání se uskuteční tehdy, až to epidemická situace umožní.