Potřebné peníze na jeho koupi se podařilo sehnat v charitativní akci děčínskému basketbalovému klubu, který si letos připomíná pět let od postupu do prvního finále v nejvyšší české soutěži.

Právě památný zápas využil klub ve své charitativní akci Válečník pomáhá. Na speciálně vytvořených webových stránkách prodával virtuální vstupenky na zimák společně s autentickými dresy nebo medailí bývalé opory Děčína Luboše Strii. Po jejich zakoupení se fanouškům otevřely části webu, kde přímí aktéři vzpomínali na historické utkání.

„Lidé tu akci vzali za svou. Možná tomu trochu nahrála i ta doba, kdy se semkli. Psali nám třeba ti, co si koupili sady s dresem, že jej nechtějí, ať jej prodáme znovu. Že chtěli jen přispět. Viděli, že taková pomoc smysl,“ řekl dřívější kapitán Válečníků a dnes asistent trenéra Jakub Houška.

Nakonec se počítadlo příspěvků zastavilo na 152 tisících korun. S tak velkou částkou Houška ani vedení nemocnice nepočítalo. „Byli to lidé nejen z Děčína. Ti, kteří prožili zimák tehdy, vůbec podle mne nepřemýšleli o tom, že by pomohli,“ byl spokojený Houška. On sám , který mnoho let provozuje vlastní charitativní projekt Koubasket, který pomáhá především zdravotně hendikepovaným a nemocným dětem.

Nemocnice již dnes ví, na co získané prostředky použije. „Peníze použijeme na moderní přístroj na oxygenoterapii. Což není klasický ventilátor, je to zařízení zajišťujícím spontánně ventilujícím dětem dostatek kyslíku,“ popsal ředitel zdravotní péče děčínské nemocnice Michael Hanauer.

Hodit se bude nejen při nyní už odeznívající epidemii koronaviru, nemocnice jej chce využívat dlouhodobě. Podle primářky dětského oddělení Renaty Přibíkové totiž mají během sezóny respiračních onemocnění každý týden jeden až dva případy, kdy jej využijí. Výhodou nové mašiny je, že umí pomoci všem dětem, tedy i těm nejmenším, čerstvě narozeným. Doposud takoví pacienti buď zvládali dýchat s pomocí masky, nebo je museli zdravotníci zaventilovat a odvézt do ústecké nemocnice. „Jsem hrozně moc ráda, že tento přístroj budeme mít. Protože pokud vím, nemá jej ani dětská klinika,“ řekla po předání šeku primářka dětského oddělení.

Sbírka je pokračováním spolupráce děčínské nemocnice a basketbalového klubu, který dlouhodobě podporuje dětské oddělení. Právě proto padla volba na pořízení přístroje pro toto oddělení. Dříve basketbalisté pomohli třeba zařídit dětskou hernu. S akcí Válečník pomáhá basketbalisté přišli na začátku koronavirové epidemie. „Celé to má i morální rozměr. Byla to těžká doba, když kluci z basketu přišli s nabídkou pomoci. Byla to pro nás morální vzpruha ve chvíli, kdy jsme nevěděli, co se na nás blíží. A v tu chvíli vám někdo řekne „jsme tady s vámi a pomůžeme vám“, tak najednou dostáváte velkou energii. Jako když hrajete finále,“ dodal Hanauer.

Předání symbolického šeku vyšlo přesně na den, kdy Válečníci přilákali na děčínský zimní stadion na finálový zápas 4 850 fanoušků a stanovili tak nový rekord v návštěvnosti na českém ligovém basketbale. „Je to vlastně náhoda. Dali jsme dvě data a pan ředitel Hanauer vybral pondělí,“ popsal Houška, který má jako jediný hráč dres u stropu děčínské Maroldovky.

I on je je jedním z těch, kdo se v placené sekci projektu vrací k utkání z 18. května 2015. „Hodně jsem si zavzpomínal, když jsme celou akci připravovali. Pro mne to bylo hodně zajímavé, protože se mi vracely pocity, které jsme tehdy měli. Ten zážitek nám nikdo nevezme,“ dodal.

Dary, které lidé poslali do projektu Válečník pomáhá, pomohou i nepřímo. „Zakoupení přístroje nám pomůže nejen při péči o pacienty. Díky koupi se nám podařilo udržet lékařku, která se specializuje na akutní péči a byla na odchodu,“ přiblížila další přínos primářka Přibíková.