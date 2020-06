Koupit je lidé mohou až do poloviny července.

Zahájen prodej známek na popelnice na druhé pololetí roku 2020 byl zahájen Rumburku. Je možné je koupit ve firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., kterou najdete v Královské ulici. V prodeji budou až do 15. července, ve všední dny od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin.