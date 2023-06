Se značnými komplikacemi musí počítat cestující mířící z Děčína do Drážďan, Berlína nebo Dolní Poustevny či Mikulášovic. Správce německé železniční infrastruktury DB Netz totiž tento týden zahájil mezi Schönou a Bad Schandau výluku, která by měla trvat půl roku.

Vlak na děčínském hlavním nádraží. Ilustrační foto | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Až do 17. října nebudou moc vlaky jezdit od pondělí do soboty od 6.30 do 7.30 hodin a od 16.30 do 17.30 hodin. Od 27. října do 8. prosince pak bude omezení ve stejné časy jen v pondělí, ve středu a v pátek. To bude mít dopad také na vlaky vypravované z Česka. Hned čtyři osobáky budou nahrazené mezi Děčínem a Bad Schandau autobusy. Lidé mířící do nebo z Dolního Žlebu ale o své spoje nepřijdou. Ve stejný čas totiž budou vyjíždět i vlaky, ty ale skončí již v Schöně, odkud pak pojedou zpět do Děčína. Autobusy budou vyjíždět o tři minuty dříve oproti vlakům.

