Jedna z výustí kanalizace v Modré v příštích měsících zmizí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Archiv

Severočeská vodárenská společnost při rekonstrukci splašky svede do čističky. Zároveň také opraví souběžný 90 let starý vodovod, který je vzhledem ke svému stáří již značně poškozený. Stavební firma si převzala v polovině března staveniště, podle smlouvy by měla být hotová do poloviny října.