Jsou to roztomilá zvířata, která se většině lidí líbí. Zároveň jsou pro středoevropskou přírodu nebezpečná, protože nemají přirozené predátory a vytlačují původní, mnohdy chráněné druhy. Řeč je o mývalech nebo nutriích. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) nyní povolila v Lužických horách jejich odstřel.

Psík mývalovitý, mýval severní, nutrie říční a norek severoamerický se do Evropy dostali z Ameriky a z Asie. V místních podmínkách se ale natolik přemnožili, že se AOPK rozhodla na území tří chráněných oblastí pro jejich odlov. Vedle Jizerských hor a Českého ráje jde o Lužické hory, které zasahují na Děčínsko od Kytlic přes Chřibskou až k Jiřetínu pod Jedlovou.

„Odlov bude prováděn pouze za takových podmínek, které umožní jednoznačné určení druhu živočicha, aby bylo zamezeno záměně s jinými než uvedenými druhy živočichů, včetně zvláště chráněných druhů,“ napsal ve svém rozhodnutí ředitel Regionálního pracoviště AOPK Liberecko Jiří Hušek. Agentura si stanovila pro odlov také další podmínky. Myslivci mohou použít pouze střelné zbraně, nesmí vyjmenované druhy chytat do nejrůznějších pastí, jako jsou sklopce.

Na většině českého území chybí predátoři, kteří by si s těmito druhy dokázali poradit. Spojuje je také to, že do Evropy byly zavlečeny na chov kvůli kožešinám. Například nutrie poškozují mokřadní a pobřežní biotopy, psíci jsou pak nebezpeční především pro ptáky a jejich mláďata. Schopný je ale ulovit i malé srnky. Mýval pak spořádá prakticky vše, na co přijde.

Postupem času se tyto druhy začaly přibližovat k lidem. Například mývaly lidé pozorovali opakovaně v okolí Jetřichovic nebo Krásné Lípy, kde jej viděli dokonce na stromě uprostřed Křinického náměstí. Podle mluvčího Správy Národního parku České Švýcarsko bude mít mývalí populace určitě dopad na životní prostředí. Obývá totiž část prostoru vlastního místním druhům zvířat. „Je ale otázka, kde se usídlí. Jestli v blízkosti člověka, nebo v přírodě. Zatím se zdá, že mu to v blízkosti lidí vyhovuje více. Máme víc pozorování z města než z běžného monitoringu zvěře v národním parku,“ přiblížil Tomáš Salov.

Na území národního parku se nepůvodní druhy loví už několik let, protože jeho orgány vykonávají státní správu myslivosti a rozhodnutí o odlovu invazivních druhů vydaly už dříve. Kromě mývalů nebo norků se odstřely týkají například jelenů sika, který pochází z východní Asie. V Českém Švýcarsku měli svého času problémy také například s muflony, kteří jsou také nepůvodním druhem. V poslední době ale téměř z lesů národního parku, kde se vyskytovali především okolo Hřenska, vymizeli. Kromě lovu myslivci se na tom pravděpodobně podíleli také vlci. Pro ně je totiž muflon vzhledem ke své neznalosti predátorů velmi snadnou kořistí.