Rušno je v posledních týdnech v Českých loděnicích v Křešicích, v jednom ze dvou posledních podniků vyrábějících velké lodě v Česku. Ve velké hale nyní svářeči pracují na kasku nového tankeru, který bude po dokončení měřit 110 metrů. Tím by se měl stát nejdelší lodí vyrobenou v Česku. Výrobu ale brzdí koronavirová epidemie, firma kvůli ní nemá dostatek lidí.

Kasko, tedy hrubá stavba lodi bez motorů a dalšího vybavení, by mělo být dokončeno letos v listopadu. „Jedná se o chemický tanker, který je dlouhý 110 metrů, široký 11,5 metru a vysoký 4 metry. Po dokončení bude vážit přibližně 900 tun,“ popsal nejnovějšího obra vznikajícího v Křešicích ředitel Českých loděnic Pavel Mráček s tím, že stavba začala letos v lednu.

Kolos by měl jezdit v Nizozemsku a měl by sloužit na přepravu chemických látek nebo jedlých olejů. V Křešicích staví pro stejného partnera už šestnáctou loď. Na další mají loděnice smlouvy, v nejbližší době začne stavba dalšího podobného tankeru. Do kompletní stavby lodí včetně výbavy a vyzbrojení se v Děčíně nemohou pustit kvůli limitům na Labi. Kompletní loď totiž váží až dvojnásobek toho, co kasko. A tomu také odpovídá výrazně vyšší ponor. Takovou loď by nebylo možné z Děčína vypravit ani tehdy, kdyby byl postavený jez.

I díky těmto zakázkám se loděnicím daří hospodářsky růst. Zatímco v roce 2017 měly obrat okolo 35 milionů, loni to bylo už 166 milionů a letos společnost očekává zakázky za 200 milionů.

Ročně by děčínský výrobce lodí mohl zvládnout tři až čtyři velká plavidla. V současné době jej ale trápí nedostatek zaměstnanců. Drtivá většina dělníků pracujících v Křešicích totiž pochází z Ukrajiny. Pro místní lidi totiž práce v loděnicích není příliš atraktivní.

„Pro nové zaměstnance není možné získat kvůli uzavřeným zastupitelským úřadům pracovní povolení. Takže začínáme pociťovat až fatální nedostatek pracovních sil. Pokud se situace v krátkém horizontu nezmění, mohlo by dojít ke zpoždění v dodání lodě,“ uvedl Mráček.

Přestože má být rozpracovaný tanker hotový letos v listopadu, kdy se dostane do Hamburku k dovybavení a dále k zákazníkovi, zatím není jasné. Záviset to bude na tom, zda bude v Labi dostatek vody, aby se kasko mohlo za pomoci remorkérů vydat na více než 700 kilometrů dlouhou plavbu. I proto se v loděnicích tento týden sešlo několik desítek lidí od stavitelů lodí přes rejdaře až po ministerské úředníky a zástupce Ředitelství vodních cest. Účelem jejich setkání bylo vytvoření memoranda podporujícího stavbu plavebního stupně na Labi pod Děčínem.

„Další naší důležitou činností je opravárenství. A abychom mohli loď opravit, musí do loděnic přijet a odjet. Z tohoto pohledu nás jez zajímá více než u výroby, kde je to smluvně ošetřené tak, že se zákazník stává majitelem až ve chvíli převzetí,“ vysvětlil Mráček.

Chtějí na Labi prosadit jez

Jednání do Děčína svolala obecně prospěšná společnost Vodní cesty, která se dlouhodobě zasazuje o výstavbu jezu v Děčíně. „Pokud se postaví plavební stupeň, bude to jediná loděnice, která bude celoročně na vodě. Při kulatém stolu připravíme memorandum, které si následně po zapracování připomínek elektronicky odsouhlasíme,“ uvedl ředitel Vodních cest Jiří Skalický s tím, že čtvrteční setkání navázalo na konferenci, která se v Děčíně uskutečnila loni.