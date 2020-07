Na Křinickém náměstí před Domem Českého Švýcarska v Krásné Lípě bude 18. července stánek Záchranka. Tým ambasadorů tam představí aplikaci, která usnadňuje záchranu životů a příchozí si budou moci zasoutěžit o ceny.

Názorná ukázka aplikace Záchranka na mobilním telefonu v praxi. | Foto: Deník/Michal Fanta

Akce se bude konat od 9.00 do 18.00 hodin. Lidé si budou moci vyzkoušet i to, jaké to je, pokusit se někomu zachránit život.