Až do konce března zabere cesta z Děčína do Bynovce, který leží za Kámenem, přibližně deset až dvanáct minut. Po rozkopání silnice zabere každá cesta patnáct minut navíc, při každodenním dojíždění do práce tak lidé stráví půl hodiny navíc v autě. A ujedou o 25 kilometrů více než běžně. Velký problém to bude představovat například pro Michaelu Dopitovou z Labské stráně. „Musím jezdit třikrát denně do Děčína, to je půl hodiny navíc při jedné cestě tam a zpět. V létě se navíc chystáme opravovat dům a objíždění přes Srbskou Kamenici nám stavbu prodraží,“ říká žena žijící ve vesnici za Kámenem. Domů se z Děčína od 27. března dostane jen objížďkou přes Srbskou Kamenici a Růžovou, měsíčně tak zaplatí za benzin o několik tisíc více než doposud. Stejně jako obyvatelé Arnoltic nebo Bynovce. Obzvláště bolestivé to ale bude pro Kámenské. V některých fázích stavby totiž neprojedou ani oni a z osmi kilometrů do Děčína se rázem stane 24 kilometrů.

Kliknutím obrázek zvětšíte.Zdroj: DeníkKvůli uzavírce a dlouhé objížďce vznikla také v sousedních obcích petice za vybudování objízdné trasy po loukách v okolí Kámenu, případně jiné řešení nepříjemné uzavírky. S majitelem pozemků obec před několika lety již jednala, nyní se ale na něj neobrátila. Objížďku přes Srbskou Kamenici schválil krajský úřad i děčínský magistrát. „Nejde nám ani tak o délku objízdné trasy. My ji nevidíme jako bezpečnou, protože je to velmi úzká silnice. Na některých místech má i méně než pět metrů, přitom samotný autobus má na šířku necelé tři metry. Když se tam potká autobus s kamionem, tak už pár centimetrů chybí, aby se vešly,“ vysvětluje hlavní důvody k sepsání petice jedna z jejích spoluautorek Milada Andrejkovičová z Bynovce. Krajská správa a údržba silnic sice nyní dosypává krajnice a připravuje výhybny, krajnice jsou ale nezpevněné a pod nákladním autem se tak mohou utrhnout. „Máme opravdu strach. Jezdí tu kamiony se dřevem, to jsou tisíce tun dřeva. Když je potkáváme, tak máme strach na normální silnici, natož na takové úzké silnici,“ přidává se Milena Riňáková z Bynovce, který leží v těsném sousedství Kámenu.

Podle starosty Kámenu Stanislava Nácara, který se do lidí z okolních obcí na úterním setkání nevybíravě pustil, ale není jiné řešení než objížďka přes Srbskou Kamenici. „Ty lidi vůbec nevědí, o čem mluví. My jsme si to nechali zpracovat od odborníků. Ta panelka přes louky, o které mluví, by nás stála půlku toho, co celá kanalizace,“ oponuje sousedům kámenský starosta. Odmítá také nařčení, že nedostatečně informují. Podle jeho slov rozhodnutí o uzavírce dostaly všechny okolní obce. Na kámenském webu je pak ukryto na úřední desce, na sociálních sítích této obce se vůbec neobjevilo. Starosta je totiž nepovažuje za vhodný komunikační kanál.

Hlavním problémem podle některých obyvatel okolních vesnic je tak nedostatek informací, většinou se to lidé dozvěděli před dvěma týdny, když informaci o uzavírce zveřejnily Arnoltice. Například děčínský magistrát vydal vyhlášku o omezení provozu jen šest týdnů před jejím plánovaným začátkem. To má i dopad například na zajištění autobusových spojů nebo průjezdu složek IZS. Ty by podle stavbyvedoucího Zdeňka Müllera měly vždy projet. Přesto s ním ale bude záchranná služba v kontaktu, aby věděla, zda má poslat sanitku z Děčína nebo z České Kamenice. Objížďkové jízdní řády zatím nejsou hotové, ale vzhledem k tomu, že v jednom směru najedou autobusy podle trasy šest až dvanáct kilometrů navíc, je možné, že kraj dočasně sáhne v některých časových úsecích k redukci spojů. „Bude se to odvíjet od technických a personálních možností dopravce. Linka v nové trase je totiž kvůli délce náročnější na počet vozidel a řidičů,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Magdaléna Fraňková. Právě na zajištění dostatku autobusů a šoférů příprava nových jízdních řádů vázne.

V Kámenu se podařilo spojit tři investiční akce najednou, silnici tak nebude nutné za rok či dva znovu rozkopat. Tak, jak je zvykem v jiných obcích nebo městech. „Obec bude dělat splaškovou kanalizaci. Přidala se k nám Severočeská vodárenská společnost, která udělá nový vodovod, a Správa a údržba silnic udělá dešťovou kanalizaci a závěrečný živičný povrch,“ přibližuje náročnost celé stavby starosta Stanislav Nácar. Pokud půjde vše podle plánu, měl by přibližně 700 metrů dlouhý úsek být hotov na začátku letošního září. Jen kanalizace vyjde obec na přibližně třicet milionů korun, z velké části ji zaplatí dotace. Zároveň obec zaplatí nové přípojky k domům, za které dá čtyři miliony.