Najetí do protisměru nebo jen těsné minutí opěrné zdi. Scény, které jsou v zatáčce u českokamenického pivovaru k vidění téměř nepřetržitě. To by se ale brzy mělo stát minulostí. ŘSD se letos pustí do předělání nepříjemné zatáčky. Kvůli jejímu narovnání před deseti lety padl činžovní dům stojící přímo nad zatáčkou. Od té doby čeká Kamenice na zlepšení nebezpečného místa. „Během stavby dojde ke zvětšení poloměru nevyhovujícího směrového oblouku v křižovatce ulic Pivovarská a Štítného. Dále je předmětem stavby doplnění chodníku a přechodu pro chodce,“ uvedla mluvčí ŘSD Dana Zikešová. Na přechodu pro chodce se bude finančně podílet i přímo město. Celkem vyjde úprava zatáčky na 7,5 milionu korun.

Stavba by měla začít v dubnu a hotovo by mělo být do 22 týdnů od zahájení. Po celou dobu budou auta moci jezdit kyvadlově jen jedním pruhem.

Méně spojů, delší cesta. Uzavírka v Kámenu zkomplikuje i cestování autobusy

Nebude to ale jediná stavba, do které se ŘSD letos v České Kamenici pustí. Čeká jej také oprava mostu přes Kamenici přímo v centru města, který je ve špatném stavu. Z mostu zůstane původní klenba, nad kterou stavební firma odlije betonovou desku. Ta zaručí mostu, přes který jezdí těžká nákladní auta mířící od Děčína do Liberce, do Šluknovského výběžku nebo dále do Německa, potřebnou nosnost. Oprava mostu vyjde na více než 12 milionů korun.

Řidiči se tak budou muset již třetím rokem v Kamenici obrnit trpělivostí. V předchozích letech totiž Ředitelství silnic a dálnic pracovalo na průtahu městem. „Budeme se snažit prosadit, aby při obou souběžných stavbách fungovala ve městě zelená vlna,“ říká starosta České Kamenice Jan Papajanovský. Radnice se tak chce vyhnout velmi dlouhým kolonám, které ve městě byly při rekonstrukci průtahu.

Velkou investici u hlavní silnice vedoucí Českou Kamenicí naplánovala také radnice. Letos vybuduje nový chodník na výpadovce na Děčín, kde doposud lidé museli chodit u krajnice. Na ten čekají lidé žijící u Děčínské ulice více než 55 let. „Při projednávání záměru jeho výstavby totiž jedna z obyvatelek přinesla dopis, ve kterém tehdejší městský národní výbor sliboval jeho vybudování již v roce 1968,“ přibližuje letité peripetie s chodníkem Papajanovský s tím, že začít by se mělo během příštích dvou týdnů. Hotovo by pak mělo být nejpozději do konce roku, stavební firma ale již avizovala, že by mohla skončit výrazně dříve. Nových přibližně 800 metrů chodníku město vyjde na přibližně 24 milionů, z toho 20 milionů zaplatí Státní fond dopravní infrastruktury prostřednictvím dotace. Oproti stavbě chodníku do Huníkova, který Kamenice postavila loni, je nová stavba výrazně dražší. „Budou tam dvě lávky, bude třeba vybudovat gabionové zdi nebo mikropiloty,“ vypočítává starosta, proč bude tento chodník ekonomicky náročnější.