Starostu někteří zastupitelé viní z dotačních podvodů nebo zneužití pravomoci úřední osoby. Skončit v jetřichovickém zastupitelstvu se rozhodli Leoš Jelínek, Jiří Tlamicha a Jiří Pilát, kteří na podzim uspěli ve volbách na třech různých kandidátkách. Kromě nich rezignovali také všichni jejich náhradníci, dohromady 27 lidí. V zastupitelstvu tak z původních pěti subjektů zůstala pouze dvě uskupení.

„Důvodem bylo hrubé nezvládnutí situace ze strany starosty, oblbování občanů, několik trestních oznámení a v neposlední řadě pokus o zakrytí dalšího zneužitá pravomoci veřejné osoby,“ vyjmenovává Jiří Tlamicha důvody, pro které se rozhodl v zastupitelstvu skončit. Podle jeho názoru je problematická také řada zakázek, například ta na nové molo na jetřichovickém koupališti. „Žádáme o evropské peníze. Přitom děláme molo nad rozbitým bazénem. Je to stejné, jako kdybyste chtěl dělat bazén, ale nejprve si postavil zastřešení a teprve potom začal kopat díru pro bazén,“ tvrdí Tlamicha.

Padají trestní oznámení

O vyhrocené atmosféře v Jetřichovicích svědčí také několik podaných trestních oznámení. Ta se týkají například proplacení peněz stavební firmě na základě platebního rozkazu nebo stavebních zakázek a dotací. Jedno trestní oznámení se týká rekonstrukce silnice, na kterou měla obec čerpat peníze ze Státního fondu životního prostředí. Ty byly určené na likvidaci škod po loňském požáru v Českém Švýcarsku. „Existuje řada svědků, že zmíněnou komunikace nepoužil HZS ani jiné složky IZS a ani nebyla použita při evakuaci osob či při dohašování,“ píše se v oznámení, které má redakce Deníku k dispozici.

To vedlo k rezignaci dalšího zastupitele Leoše Jelínka. „Ta cesta byla dělaná kvůli rekonstrukci vodovodu a dojíždění na Zámeček. S požárem to nemělo nic společného,“ říká Jelínek. Ten si stěžuje také na dlouhodobě nedostatečné informování zastupitelů, především o obecních investicích. „Nikomu nenapsal ani email nebo SMS, že jde tu cestu dělat. Přitom je to cesta za milion korun. Po více než půlroce se nám to snažil podstrčit dodatkem číslo 3 jako vícepráce a přidat to k výběrovému řízení na akci financovanou z dotace. Protože jsme jen tři, nejspíš by se dodatek schválil. A já nebudu účasten žádného podvodu. Proto jsme se rozhodli rezignovat,“ vysvětluje důvody svého odchodu ze zastupitelstva Jelínek.

Policie to řeší

Policie Deníku potvrdila podání trestního oznámení. „Případem se zabývají děčínští kriminalisté pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Více informací nemůžeme nyní zveřejnit, aby nedošlo k ohrožení či zmaření účelu trestního řízení, zejména zajištění práva na spravedlivý proces,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Deník se snažil požádat o vyjádření ke všem nařčením také starostu Marka Kny, vůči kterému výtky odstoupivších zastupitelů směřují. „Nechci to v současné chvíli komentovat do novin. Podal jsem na ty tři lidi trestní oznámení,“ řekl stručně starosta Jetřichovic.

Nejbližší termín nových voleb je v červnu, kdy půjdou lidé vybírat nové zastupitele například v Bynovci. Tento termín ale není možné kvůli zákonným požadavkům stihnout. Například kandidátní listiny je potřeba podat 66 dní před volbami. Pro červnové volby tento termín vypršel 12. dubna. „Pokud Ministerstvo vnitra obdrží návrh na vyhlášení voleb v zákonem stanoveném termínu (do 30 dnů ode dne, kdy nastal důvod pro konání nových voleb), budou nové volby vyhlášeny na termín v měsíci září 2023,“ uvedl mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.