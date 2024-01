„Kasino? Tady u nás? O tom jsem neslyšel, vůbec nevím, že by tu něco takového mělo být,“ říká reportérovi Deníku starší muž bydlící hned vedle budovy, ve které by mělo nové kasino vzniknout. Nejmenší tušení o příchodu hazardu do Dobkovic neměl ani pár procházející ulicí v centru obce. Právě na nedostatek informací si stěžují autorky petice.

Pod peticí je v současné době už téměř tolik podpisů, kolik lidí přišlo v Dobkovicích k posledním komunálním volbám. Zcela nečekaný byly pro většinu obyvatel souhlas zastupitelstva se vznikem kasina. Stěžují si především na to, že o tomto záměru nemají dostatek informací.

Během několika dní sehnaly podpisy více než 200 lidí. V posledních komunálních volbách dorazilo volit v Dobkovicích 265 lidí a je tak možné, že tento počet dorovnají či dokonce překonají. „Většina z nás vůbec netušila, že má kasino vzniknout. A protože jsme nebyli v prosinci na zastupitelstvu, nemáme ani dostatek informací. Jen to, co je uvedené v zápise. Což je pro nás málo. Rádi bychom proto měli více informací, abychom si mohli vytvořit relevantní názor. Když vám někdo řekne, že naproti vašemu domu vznikne kasino, tak první logická reakce je, že to nechcete,“ říká jedna ze spoluautorek petice proti vzniku kasina v Dobkovicích Renata Lejnarová.

Nelíbí se jí ani to, že v pozvánce na jednání zastupitelstva byl uveden jako jen bod souhlas se zřízením provozovny, bez specifikace, že se jedná o kasino.Petice vznikla v minulých dnech, během víkendu se její autorky snažily obejít velkou část obce, zároveň dále sbírají podpisy. „Důvodem je zamezení vzniku společenských rizik a negativních vlivů vyplývajících z provozování některých hazardních her, ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob,“ zní část textu petice.

Autorky plánují petici předložit příští týden vedení Dobkovic a zároveň chtějí požádat starostu Michala Faltuse o veřejné projednání, aby lidé mohli získat dostatek informací a na případné nejasnosti se doptat jak vedení obce, tak společnosti CEC Praha, která chce kasino v Dobkovicích provozovat.

Deník se obrátil s dotazy ohledně vzniku kasina také na starostu Faltuse, otázky ale zůstaly do uzávěrky tohoto článku bez odpovědi. „Celý objekt bude oplocen, parkování u objektu bude směrem k hlavní silnici. Provoz nebude ohrožovat děti, které chodí do školy, případně doprovázeny rodiči do školky,“ stojí v usnesení o povolení kasina, pro které zvedlo ruku šest z osmi přítomných zastupitelů. Pouze dva se hlasování zdrželi.