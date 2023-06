Smutná zpráva přišla z děčínské zoologické zahrady. Uhynula samice mangabeje černého Bábinka, která se svou délkou života stala světovým unikátem. Podle koordinátora Evropské plemenné knihy ESB byla nejstarší samicí mangabeje černého napříč zoologickými zahradami celého světa.

Samice mangabeje černého Bábinka | Foto: Zoo Děčín

Bábinka se dožila úctyhodného věku 42 let, ve volné přírodě se přitom tento druh dožívá pouze kolem třiceti let. „Bábinka přišla do naší zoo v roce 1980 společně se samcem Hukanem. Oba jako mláďata. Společně odchovali deset mláďat. Poté, co Hukan v roce 2012 zemřel, zůstala Bábinka sama. Vzhledem k jejímu stáří jí zoo už žádného dalšího partnera nepořizovala. Důležitý sociální kontakt jí dokázali nahradit chovatelé,“ uvedla mluvčí zoo Alena Houšková.

V posledních dnech došlo u samice k rapidnímu zhoršení zdravotního stavu. Zoo proto přistoupila k eutanázii.