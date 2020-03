Až skončí rekonstukce sítí, budou se opravovat chodníky a silnice.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zdeněk Traxler

Severočeská vodárenská společnost provede rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Resslově ulici v Děčíně, hotovo by mělo být do konce srpna. Vodovod je více než vysloužilý, postavený byl totiž ještě v časech Rakouska – Uherska v roce 1909. Kanalizace je jen o rok mladší. Následně se pustí Innogy do opravy plynovodu, po plynařích nastoupí i další síťaři mající na starosti veřejné osvětlení a metropolitní síť. Opravy se dotknou přibližně 250 obyvatel. Po skončení výměny všech sítí město opraví v Resslově ulici také chodníky a silnici.