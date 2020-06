Knihovna v Děčíně představila otevírací dobu, kdy si budou její čtenáři moci půjčit knihu během letních prázdnin.

Děčínská knihovna. | Foto: Archiv Deníku

Od 1. července do 31. srpna budou moci přijít v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 19 hodin. Dětské oddělení bude přístupné v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin.