Ilustrační foto. | Foto: archiv MÚ Kroměříž

V pondělí 4. května začne jarní část deratizace Děčína, skončit by měla poslední květnový den. Nástrahy odborná firma položí na celém území města nejen povrchově, ale také do kanalizace, vpustí nebo nor. Na základě zkušeností z podzimní deratizace a podnětů od lidí se zaměří na některé lokality, kde byl zaznamenán velký výskyt hlodavců.