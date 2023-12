Samotná stavba začne na jaře příštího roku a měla by trvat přibližně dva roky. Maminkám nabídne prostředí moderní porodnice, bude zde také hemodialýza a oddělení pro nejmenší děti. „Vize byla připravit oddělení tak, aby segment gynekologie a porodnictví byl v příjemném a kvalitním prostředí. Není to úplně běžná věc, aby v takto velké nemocnici takový pavilon,“ popsal ředitel děčínské nemocnice Michael Hanauer nový pavilon. Rodičky budou mít v novém pavilonu soukromí i dobré sociální zázemí. Součástí novostavby budou také gynekologické zákrokové sály.

V děčínské nemocnici právě dobíhá jiná velká investice. Krajská zdravotní za přibližně 800 milionů korun staví nový pavilon, ve kterém budou operační sály, urgentní příjem nebo jednotky intenzivní péče. První pacienty by měli v tomto pavilonu ošetřit v prvních měsících roku 2024. „Jsem rád, že se Krajské zdravotní daří postupně obnovovat nemocnice ve svém portfoliu. V Děčíně vedle nového pavilonu pro urgentní příjem, operační sály, sterilizaci a jednotky intenzivní péče, s jehož zprovozněním počítáme od dubna příštího roku, stojíme na začátku další stavby, která významně posune kvalitu porodnictví na Děčínsku,“ doplnil generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý.

Ani po dokončení právě zahájené stavby nového pavilonu pro matku a dítě investice Krajské zdravotní do děčínské nemocnice. Připravuje se totiž také rekonstrukce budovy chirurgie ze 30. let minulého století, která od svého postavení žádnou základní opravou neprošla. To přinese další velké stěhování jednotlivých oddělení. Přestěhuje se do něj do prostor bývalé porodnice dětské oddělení. Patro v pavilonu I, které nyní dětské využívá, by pak z větší části měla zabrat interna, která je v současnosti ve stísněných prostorech.