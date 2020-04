/FOTO/ Po letech čekání se pacienti z Děčínska dočkali jednoho z nejmodernějších diagnostických zařízení. První dubnový den totiž Krajská zdravotní (KZ) spustila do ostrého provozu v děčínské nemocnici magnetickou rezonanci.

V děčínské nemocnici začala sloužit nová rezonance. | Foto: Krajská zdravotní

Lidé předtím museli na vyšetření v „tunelu“ čekat i měsíce a jezdili kvůli němu daleko. A to často u diagnóz, u kterých hraje rozhodující roli rychlé určení nemoci a její co nejvčasnější léčba. Nejbližší podobné zařízení doposud bylo v Ústí nad Labem nebo Teplicích. Řada pacientů jezdila také do Prahy. Nyní mohou projít vyšetřením v nové přístavbě interny. Ta také získala nový centrální příjem a prostory pro gastroenterologii.