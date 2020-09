K rezignacím se zastupitelé rozhodli přibližně týden před konáním zastupitelstva, které má zvolit nového primátora, jeho náměstky a radu. „Mne k tomu vedly osobní důvody, více bych to rozebírat nechtěl,“ řekl Deníku Martin Liesel, proč se rozhodl opustit po necelých dvou letech volebního období městské zastupitelstvo. Podle zákulisních informací tím důvodem měly být neshody s odvolaným vedením města, které by se mělo znovu do svých křesel v mírně obměněné sestavě vrátit.

Když na konci loňského roku rezignoval společně s Petrem Látalem na místo v městské radě, zdůvodňoval tehdy svůj krok nesouhlasem s postupem odboru rozvoje při revitalizaci Podmokel.

Látal podle svých slov očekával od politiky něco jiného, než co zažíval v zastupitelstvu. „Čekal jsem, že se to bude více týkat práce, že to bude více věcné. Nikoliv dohadování a útočení jen proto, že je někdo v koalici a někdo v opozici,“ vysvětlil končící zastupitel s tím, že se nyní chce více věnovat své rodině a práci. Zároveň je také připraven kdykoliv znovu pomoci, například pokud jej z magistrátu požádají o účast v pracovní skupině, ve které by mohl uplatnit svou odbornost právníka.

Pokračuje tak politicky bouřlivé léto, které začalo na konci června rozpadem radniční koalice. Čtyři radní tehdy rezignovali sami, zbývajících pět pak zastupitelé odvolali. Na dohodnutí nové koalice zastupitelům nestačily ani dva prázdninové měsíce, na konci srpna žádné návrhy na nové radní nepadly.

Místo Liesela a Látala by měli do zastupitelstva tento týden nastoupit Jiří Aster, který v minulosti působil jako ředitel Česko – saských přístavů a celý život se věnuje plavbě, a děčínský hoteliér Radek Flachs. S jeho příchodem zasednou poprvé v novodobé historii v děčínském zastupitelstvu manželé. Po volbách v roce 2018 se totiž zastupitelkou za ANO stala jeho žena Jitka Flachsová.

V průběhu tohoto volebního období už zastupitelstvo opustil poslanec a pětka na kandidátce Tomáš Kohoutek, na jehož místo nastoupil ředitel teplárenské společnosti Termo Jiří Chára. V posledních komunálních volbách získalo ANO devět zastupitelů, tedy rovnou třetinu městského parlamentu. Z něj odešla také Hana Cermonová zvolená za Volbu pro Děčín, nahradila ji Anna Lehká. Takto výraznou proměnou v průběhu volebního období prošlo děčínské zastupitelstvo poprvé v polistopadové historii.

Zatím není jasné, nakolik se proměna klubu ANO promítne do čtvrtečního jednání, na kterém by mělo být zvoleno nové vedení města. Podle zákulisních informací by se měla obnovit bývalá koalice ANO a Našeho Děčína, kterou pravděpodobně podpoří komunisté. Jestli získá i hlasy nových zastupitelů, není jasné. Radek Flachs totiž dlouhodobě patří mezi stranické odpůrce primátora Jaroslava Hroudy.

Podle kuloárových informací by se měl novým primátorem stát Jiří Anděl (ANO), jeho náměstkem pro rozvoj Jaroslav Hrouda a náměstkem pro majetek Vladislav Raška (Náš Děčín). Žádná koaliční smlouva, která by takovéto rozložení sil na děčínském magistrátu stvrzovala, nebyla ale zatím do pondělního odpoledne (14. září) podepsána.