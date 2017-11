V Děčíně praskl vodovod, na 500 lidí je bez vody

Děčín - Nejméně do nedělního odpoledne bude na pět stovek lidí z děčínské čtvrti Bynov bez vody. Může za to velká porucha, kvůli které vodaři museli uzavřít přívod vody do části Bynova.

Na hasiče se lidé z této okrajové čtvrti obrátili v sobotu krátce před 17. hodinou. Voda z prasklého potrubí totiž začala zaplavovat nejen silnici, ale i okolní rodinné domky. Voda z Dukelské ulice, kde vodovod praskl, dotekla až na hlavní tah na Teplice, který je více než půl kilometru daleko. "Byli jsme nuceni uzavřít přívod vody do této části Děčína. Týká se to pěti panelových domů a deseti rodinných domků, dohromady přibližně 500 lidí," uvedla mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací Iveta Kardianová s tím, že vodárny zajistí zásobování cisternou. Do oprav se podle Kardianové pustí technici v neděli ráno. Vzhledem k rozsahu havárie, kdy bude nutné část potrubí zřejmě vyříznout, bude odstávka trvat déle. "Předběžně počítáme s tím, že by voda mohla lidem v této části Bynova opět téct v neděli odpoledne," doplnila v sobotu večer Kardianová.

Autor: Alexandr Vanžura