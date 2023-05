Děčín se bude muset nejméně další dva týdny obejít bez funkční rady města. Zastupitelé totiž ve středu 10. května nedovolili pátého radního. Minimální počet radních požadovaných zákonem je pět. Pravomoci rady tak přešly na zastupitelstvo města.

Děčínské zastupitelstvo. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Primátor Jiří Anděl navrhl na páté místo v radě a zároveň post prvního náměstka primátora, který má na starosti rozvoj a IT, stranického kolegu z ANO Jana Sklenáře. Pro jeho zvolení nakonec zvedlo ruku pouhých dvanáct zastupitelů, dvanáct bylo proti. Na schválení návrhu bylo potřeba o dva hlasy více. Primátor Anděl po hlasování slíbil, že do 25. května představí novou koalici, která by měla vést město až do komunálních voleb.

