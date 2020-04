Uzavírky čekají na šoféry od čtvrtka 23. dubna. V Děčíně na několik dní, ve Varnsdorfu do července.

Ilustrační foto - uzavírka | Foto: Deník / Archiv

V Děčíně bude úplná uzavírka v Krokově ulici v místě křižovatka s Mostní. Uzavírka potrvá od čtvrtka 23. dubna do pondělí 27. dubna. S omezením musí počítat také řidiči ve Varnsdorfu, tamní uzavírka bude delší. Uzavírky a omezení budou v ulici Petra Bezruče, a to kvůli práci na inženýrských sítích. Omezení jsou tam v plánu do 7. července.