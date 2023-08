Nejméně pět vlčat se letos narodilo v Národním parku České Švýcarsko, z pohledu vlků tak patří letošní rok k těm úspěšným. Několik mláďat se dokonce podařilo zachytit na kameru, jak dovádí v lese.

Vlčata si hrají v Českém Švýcarsku. | Video: NP České Švýcarsko

Na krátkém videu, které zveřejnila Správa Národního parku České Švýcarsko, jsou vidět čtyři vlčata hrající si na mýtině v národním parku. Kde se přesně toto místo nachází správa parku stejně v jako v dalších podobných případech nezveřejnila. Pokud by se tak stalo, mohli by na toto místo začít proudit zvědavci a přísně chráněné zvíře by přišlo o potřebný klid. Případně odpůrci vlků, kteří by se mohli snažit o jejich zabití.

