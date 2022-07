Silnici do Dolního Žlebu opět uzavře oprava mostu

Lidé jedoucí tento týden z Děčína do Dolního Žlebu nebo zpět budou muset po tři dny využít jiný způsob cestování než autem po levém břehu Labe. Od středy 13. do pátku 15. července bude totiž opět neprůjezdná silnice u železničního mostu do Prostředního Žlebu, který nyní nechává Správa železnic vyměnit.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Ondřej Littera