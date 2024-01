/FOTO, VIDEO/ Ve svahu nad silnicí mezi Hřenskem a Schmilkou odstraňovali uvolněné kameny, které hrozily pádem. Likvidaci se v pátek 26. ledna dopoledne podařilo dokončit, silnice do Německa je průjezdná.

Ve svahu u Hřenska likvidovali uvolněné kameny, které by mohly spadnout na silnici, stejně jako mnohatunový balvan, který se zřítil ve středu 24. ledna. | Video: NPČŠ/Václav Sojka

Na silnici u Hřenska se mnohatunový balvan z narušeného svahu zřítil ve středu 24. ledna. Silnici bylo nutné uzavřít kvůli hrozícímu nebezpečí, že se na ni svalí další uvolněné kameny. Ve svahu byl ještě jeden velký nestabilní kámen, který vážil přibližně tři tuny, a větší množství dalších menších kamenů. Ve čtvrtek se tak pustili do jejich likvidace.

„S dodavatelskou firmou jsme pracovali na odstranění uvolněných balvanů ve svahu a na padrť jsme také rozbili kámen, který blokuje silnici,“ napsala ve čtvrtek na své facebookové stránce Správa Národního parku České Švýcarsko.

Zátarasy pod nestabilním svahem ve Hřensku někdo odtáhl, hlídá je policie

Pracovníci do svahu museli vynést těžké kovové sítě z ocelových lanek. Do těch zabalili celé uvolněné kameny a sítě ukotvili k okolním stromům. Zároveň bylo potřeba dávat pozor, aby se žádný kus kamene nemohl zřítit dolů na silnici. Pro jistotu tak pod rozbíjený kámen natáhli ještě menší síť, která by případné drobné úlomky zachytila. Kámen pak rozbili sbíječkou.

Práce pokračovaly i v pátek, kdy mluvčí správy parku Tomáš Salov informoval, že se likvidaci podařilo dokončit. „Krátce před pátečním polednem jsme předali silnici správci komunikace," sdělil Salov. Provoz na silnici policie obnovila ve 13.30 hodin.

Psali jsme zde: Ze svahu u Hřenska se zřítil velký kámen, silnice na Německo je zavřená

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura