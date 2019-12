V Městském útulku pro opuštěná zvířata v Děčíně probíhá každoroční prosincová akce Štěkání na Ježíška. Lidé s dobrým srdcem mohou v tomto období nosit pod připravený vánoční strom dárky pro zvířata.

Útulek v Děčíně, ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

V útulku nejvíce uvítají kvalitní granule hlavně pro štěňata a koťata, pro dospělé psy granule řady Aktiv a Energo, nebo hypoalergenní, konzervy a kapsičky pro koťata a štěňata, stelivo pro kočky, vitaminy a kloubní výživu, pamlsky jako piškoty, uzené uši nebo sušené maso, odčervovací a odblešovací prostředky, mikročipy, dezinfekční a sanitární prostředky, úklidové potřeby, kancelářské potřeby nebo teplé deky. Dárky je možné nosit kromě pondělí denně mezi 9. a 17. hodinou, od 24. do 26. prosince a od 31. prosince do 1. ledna bude otevřeno mezi 9. a 13. hodinou, od 27. do 30. prosince mezi 9. a 15. hodinou.