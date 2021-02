Silnice v Ústeckém kraji jsou pokryté sněhem. Místy napadlo 7 až 15 centimetrů, ojediněle i kolem 20 centimetrů nového sněhu. Lidé by měli být opatrní nejen na cestách, očekávají se komplikace v dopravě i při chůzi.

Problémy jsou od rána na dálnici D8. Po deváté hodině tam na 52. kilometru u Bílinky uzavřely směr na Německo zapadlé kamiony a jejich vyprošťování.

Na trase Chomutov - Hora sv. Šebestiána byla kvůli úklidu silnice uzavřena pro těžká vozidla nad 3,5 tuny. Jeden jízdní pruh blokovaly kamiony i v okresu Louny, v kopci u obce Blšany ve směru na Žatec nebo na silnici 225 u Libočan ve směru ze Žatce na Kadaň. Na silnici 13 u Mostu zablokovaly kamiony výjezd z kruhového objezdu.

Napilno měli v noci také hasiči kvůli spadlým stromům.

Jednotky během noci odstraňovaly 4 spadlé stromy. Dva na silnici na Litoměřicku a Chomutovsku. V borové ulici v Chomutově spadl strom na dvě auta. U Křižanova na Teplicku spadl strom na elektrické vedení. — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) February 8, 2021

Sníh zkomplikoval cestu do Německa pendlerce z Teplic Kamile Zatloukalové. „Když jsem se podívala z okna, tak jsem ani nevyjela. Sleduji také situaci na Facebooku. Pendleři tam dávají průběžné info. Dálnice v Německu je zasněžená. Do práce jsem zatím napsala, že nevím, zda dneska dorazím. Šéfová psala, že tedy uvidím,“ sdělila pendlerka z Teplic, která dojíždí do Drážďan.

Tomáš Puršl hlásil ráno problémy při cestě do Drážďan. „Už tu stojíme v koloně dvě hodiny, příjezd o dálnici je uzavřený,“ informoval na Facebooku.

Hlavní tahy z Teplic do Duchcova nebo do Bíliny jsou od osmi hodin v pondělí 8. února silničáři upravené, s opatrností sjízdné. Při cestě do hor jsou silnice zasněžené, čekejte zde mlhy. Policisté v Teplicích řešili po osmé hodině dopravní nehodu v ulici Fráni Šrámka, na křižovatce s Antonína Sochora se srazila dvě auta.

Noční sněžení a mráz notně komplikují v pondělí ráno dopravu také na Děčínsku.



Během noci z neděle na pondělí napadlo na Děčínsku patnáct až dvacet centimetrů lehkého sněhu, i s ohledem na mráz se silničáři nestačili včas postarat o silnice. Těžko sjízdné jsou i silnice první třídy a další druhé spojnice. Například mezi Benešovem nad Ploučnicí trvalo projetí kolonou hodinu a půl. "Do práce jsem jela z Dobrné hodinu a deset minut. Cesta byla vyjetá tak na jedno auto, zbrzdila mne hlavně cesta Děčínem," řekla Romana Vtelenská z Dobrné.



Těžce průjezdná byla také Teplická ulice fungující jako dálniční přivaděč. Na křižovatce Teplické a Oldřichovské se totiž srazila dvě auta a zablokovala celou silnici. Kamiony pak blokují již od brzkých ranních hodin stoupání na Kamenické ulici a v Ludvíkovicích na silnici I/13 ve směru na Českou Kamenici a Liberec. Protažené nejsou ani hlavní silnice na velkých děčínských sídlištích.

Na Děčínsku komplikuje dopravu také pomalu se pohybující kolona z Děčína směrem na Českou Kamenici, kvůli odstaveným kamionům u Ludvíkovic. Řidiči se mohou zdržet i 60 minut. Druhý směr od České Kamenice je průjezdný s opatrností, zdržení tu trvá do 15 minut.