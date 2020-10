Neslavný rekord. Ve středu 14. října překročil počet lidí v regionu pozitivně testovaných na koronavirus poprvé 500 případů za den. V porovnání se zbytkem země je tu ale podle odborníků z krizového řízení pořád ještě zvládnutelná situace. Krajský krizový štáb se nicméně opět začal pravidelně scházet a připravuje se na posílení kapacit nemocnic, aby se z očekávané druhé vlny koronaviru nestalo v regionu drtivé tsunami.

Krizový štáb



Situaci s koronavirem v regionu koordinovaně řeší krizový štáb Ústeckého kraje. Schází se pravidelně ve středu. Na hejtmanství jednají o jednotlivých krocíchi s obcemi s rozšířenou působností prostřednictvím videokonferencí. Jednou týdně se naopak s krajem spolu s ostatními českými hejtmanstvími spojuje vláda.

Pomoci by mohli v případě nouze i sousedé. „Pokud by se v našem kraji výrazně zhoršila situace ohledně potřeby lůžek pro akutně nemocné s covid-19, máme určitou nabídku ze saské strany, že by mohli být pacienti umístěni v tamních nemocnicích,“ potvrdil končící hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). Pomoc by ovšem nejspíš skutečně přišla jen tehdy, pokud by se nezhoršila situace „za čárou“. „Ale momentálně je to tam podstatně lepší než u nás,“ řekl hejtman. Pokud by k přeshraniční pomoci skutečně došlo, na pokrytí péče o pacienty by se podílely české pojišťovny a částečně i Sasko.

Na stole zatím podle hejtmana není v kraji zřízení „polní nemocnice“, jakou se chystá stavět armáda v pražských Letňanech.

Kraj rezervy má

Pokud by už pro pacienty nestačily současné kapacity špitálů v regionu, kraj má pro ty s lehčím průběhem nemoci vytipovány tři objekty hotelového typu v Teplicích, Mostě a Chomutově s kapacitou nad sto lůžek, s prádelnou pro zajištění čistého prádla a kuchyní pro stravovací služby. Na hejtmanství nadto registrují nabídky i od dalších poskytovatelů ubytování v regionu s dostatečnými kapacitami. Kdo by se tady ale o nemocné staral, zatím není jasné.

„Kraj dostal za úkol od Ústředního krizového štábu vytipovat tři zařízení, to jsme splnili. Od té doby k tomu žádné další instrukce nemáme,“ vysvětlil mluvčí hejtmanství Martin Volf. Kraj se zatím v koronakrizi spoléhá především na odborníky v samotných nemocnicích a jejich kapacity. Krizový štáb v té souvislosti všechny zdejší špitály vyzval, aby s ohledem na předpokládaný nárůst objemu práce odložily stavební i jiné akce, které by mohly zkomplikovat poskytování akutní péče.

Na očekávaný nápor práce zbrojí i Krajská zdravotní (KZ). Síť sdružující 5 velkých regionálních nemocnic už ohlásila, že bude postupně regulovat ambulantní provoz i operace, které jdou odložit. KZ zároveň veřejnost žádá o výpomoc ve špitálech v Děčíně, Ústí, Teplicích, Mostě i Chomutově. „Pokud jste ochotni nabídnout pomoc ve svém volném čase, zařadíme vás do činností, které odpovídají vaší kvalifikaci a znalostem,“ oslovil lidi z regionu generální ředitel sítě Petr Fiala. Ty v KZ slibují proškolit a vybavit pomůckami.

Pomoci může každý, nejen osoby se zdravotnickým vzděláním, ale i nezdravotníci včetně seniorů a studentů. „Každá ruka je potřeba. Pokud by nebylo nejen zdravotnického, ale i pomocného personálu, nemohlo by to fungovat,“ zmínil Bubeníček. Náplní práce nezdravotníků by tak mohl být třeba úklid v nemocnicích. Například jen dezinfekce prostor se tam v musí provádět častěji než obvykle.