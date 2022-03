Patrik Linhart se vloni přestěhoval z Karlových Varů do Chomutova. „Dostal jsem tam lepší pracovní nabídku. Ve Varech mě nic nedrželo, tak jsem se sbalil, našel si tu pronájem bytu a kompletně se přestěhoval. Docela se mi tady líbí, vyžití tu je, kultura i sport, jsem tu spokojený,“ zhodnotil po zhruba roce mladý muž, který se pohybuje v oboru informačních technologií. Byl jedním z celkem 8 305 nových obyvatel, kteří do Ústeckého kraje loni přišli. Naopak odešlo 7 104 lidí. Za tím, že se do kraje více lidí přistěhovalo, než se z něj odstěhovalo, stojí hlavně příchod cizinců do kraje. Češi i cizinci přicházeli hlavně kvůli práci. Příliv cizinců bude podle odborníků letos pokračovat, důvod bude ale jiný – válka na Ukrajině.

V roce 2021 se do kraje přistěhovalo o 1 201 lidí více, než se odstěhovalo. „Zatímco vnitrostátní migrace Ústeckého kraje byla záporná, odstěhovalo se o 975 osob více než přistěhovalo, saldo zahraniční migrace kraje bylo kladné. Přistěhovalo se z ciziny o 2 176 osob více než se vystěhovalo do zahraničí,“ uvedla Růžena Funková z ústecké pobočky Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Do kraje se loni z jiných oblastí ČR přistěhovalo 5 323 lidí, vystěhovalo se 6 298. Z ciziny se do regionu přistěhovalo 2 982 lidí, naopak do zahraničí jich odešlo 806.

„Je určitě pozitivní, že do kraje přichází více lidí. Potvrzuje to, že je o kraj zájem, snažíme se tu vytvářet lepší podmínky. Důležité je, že tu získávají práci, že tu jsou pracovní nabídky,“ okomentoval situaci náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Kulhánek.

Podle odborníků je právě práce hlavním důvodem, proč lidé do regionu přichází. Že je více přistěhovaných, než odstěhovaných je přitom v Ústeckém kraji spíše výjimkou. Stalo se tak letos a o zhruba 1 000 lidí také v letech 2019 a 2018. V roce 2020 byla bilance záporná o 1 115 lidí, záporné saldo migrace bylo i v roce 2017 a dalších sedm let předtím.

Proč to tak je? Podle expertů kraj historicky neměl nejlepší pověst. Je údajně vnímán jako chudší region, z jedné strany hodně průmyslový, z druhé zemědělský. „Kraj měl dlouhodobě špatné jméno a nižší uplatnění pro kvalifikované lidi. Špatná pověst nás provází historicky, přitom už to tak není, ale není úplně jednoduché ji napravit, to je dlouhodobý úkol,“ pokračoval Kulhánek. Důležité je prý nabízet dost kvalitních pracovních míst, včetně těch kvalifikovaných, zaměřit se na vzdělávání, ale také třeba na startovací byty pro mladé.

Podle odborníků bude i nadále pokračovat příliv cizinců do regionů. Důvod je zřejmý, současný válečný konflikt na Ukrajině a příchod tisíců uprchlíků. Řada z nich zřejmě bude chtít v České republice zůstat, ekonomice to údajně může pomoci. „Poměrně vysoký převis přistěhovalých nad vystěhovalými pomohl už loni částečně uvolnit příliš utaženou situaci na trhu práce. I tak klíčovou výzvou zůstává, jak českému trhu práce zajistit větší počet vhodné pracovní síly, a to do oborů typu stavebnictví, zemědělství nebo i průmyslu. Částečně v této situaci napomůže masivní vlna válečných uprchlíků z Ukrajiny. Podstatná část těchto lidí se může v Česku usadit trvaleji, i po skončení války,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda.

„Jde o to, kolik lidí z Ukrajiny tu nakonec zůstane. Určitě dosáhneme nějakého stropu, kolik uprchlíků můžeme přijmout. Někteří budou chtít jít jinam, otázka je, jak dlouhá bude válka, kolik se jich bude chtít vrátit. Ale řada jich tu určitě bude chtít zůstat, drtivá většina chce pracovat, jsou ochotní pracovat i mimo svůj obor,“ zamyslel se Jiří Kulhánek. A je kraj připravený na vyšší počet cizinců, kteří by tu zůstali? Má kapacity? „Myslím, že kraj to zvládne. Máme v regionu řadu neobsazených pracovních míst. Základní a střední školy mají ještě poměrně velké kapacity. Také v oblasti sociální jsou, nemocnice to také myslím zvládnou. Problémem jsou školky, tam kapacity nejsou, proto se budeme snažit vytvářet dětské skupiny, abychom to zvládli,“ dodal náměstek hejtmana.

Na začátku roku 2021 žilo v Ústeckém kraji 801 442 lidí. Na konci roku 798 754. „Za uplynulých 12 měsíců loňského roku počet obyvatel kraje poklesl celkem o 2 688 osob. Celkový pokles byl ovlivněn výhradně přirozeným úbytkem obyvatel, počet zemřelých převýšil počet narozených o 3 889 lidí, zatímco saldo migrace bylo kladné,“ uvedla Růžena Funková z ČSÚ.

Vloni zemřelo v Ústeckém kraji celkem 11 775 lidí. To je nejvíce od vzniku kraje v roce 2000. „Po 15% nárůstu počtu zemřelých v roce 2020 se v roce 2021 počet zemřelých meziročně zvýšil o dalších 8 %. Celkem během roku 2021 zemřelo 139,6 tisíce obyvatel Česka, což je nejvíce od konce druhé světové války,“ uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček. Podle expertů je zřejmým důvodem pandemie covidu-19. Ukazují to statistiky, kde počty úmrtí nad běžným průměrem souhlasí s počty lidí zemřelých s koronavirem.

Od ledna do prosince loňského roku se v regionu narodilo 7 886 dětí. Podíl dětí narozených mimo manželství je 63 %, což je nejvíce v republice. Průměr je 48,5 %, nejméně dětí mimo manželství se rodí v Praze – 40,5 %.

Mezi okresy byla loni nejvyšší porodnost v okrese Ústí nad Labem, kde byla zároveň s okresem Chomutov nejnižší úmrtnost. Nejvyšší počet zemřelých na tisíc obyvatel zaznamenali v okresech Most a Děčín.

V roce 2021 uzavřelo v regionu manželství 3 616 párů, naopak rozvedeno bylo 1 619 manželství. Nejvíce se lidé brali v okresech Chomutov a Teplice, nejméně na Ústecku. Rozvodů bylo nejméně na Mostecku a Chomutovsku.