Například nádraží v Žatci je jednou ze šesti nejnovějších kulturních památek v regionu. Může to pomoct nominaci na prestižní značku UNESCO.

Hlavní nádraží v Žatci. | Foto: Archiv NPÚ

Nádraží v Žatci je zatím poslední kulturní památka v regionu, vyhlásili ji na konci minulého roku. Město se svojí letitou chmelovou kulturou má šanci dostat se pod křídla UNESCO. Kdyby to vyšlo, Žatecko by bylo v kraji druhou takovou oblastí vedle hornického regionu Krušnohoří. V lednu šla z Čech do Paříže už druhá, doplněná žádost. Pokud stav epidemie dovolí, komisaři UNESCO by se mohli do Žatce vypravit ještě letos a jasno by mohlo být příští rok.