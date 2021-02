Kvůli tomu je kraj také na chvostu tabulky v proočkovanosti. Komplikace přináší i odmítání vakcín, někteří lidé totiž nechtějí očkování od firmy Astra Zeneca. To pak dělá problémy očkovacím centrům, která musí narychlo shánět náhradu za člověka, který tuto látku odmítl.

Dodávky vakcín do Ústeckého kraje se dlouhodobě pohybují jen v jednotkách tisíc kusů. „Tento týden dorazila čtyři plata od společnosti Pfizer a ještě tento týden by mělo dorazit 2900 dávek od firmy Astra Zeneca,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Martin Volf s tím, že příští týden by měl kraj získat také první dávku vakcín od Moderny. Takové počty ale nestačí na to, aby Ústecký kraj dokázal držet krok se zbytkem republiky. Zatímco celorepublikový průměr v dodaných vakcínách se pohybuje od 48,9 do 57,1 dávky na tisíc obyvatel, v Ústeckém kraji je to jen 31,4 až 36,2 dávky na tisíc obyvatel. Poměrně velké rozpětí je dané tím, že z jedné lahvičky od Pfizeru je možné získat pět nebo šest dávek očkovací látky, ne vždy se to ale podaří šestou dávku získat.

Ministerstvo zdravotnictví přitom dlouhodobě říká, že jednotlivé vakcíny do krajů rozděluje podle počtu obyvatel a podílu seniorů na celkové populaci. To ale v případě Ústeckého kraje nesedí, při přepočtu totiž dostává výrazně méně než Liberecký nebo Karlovarský kraj.

Krajský vakcinační tým se setkal také s dosud nevídaným problémem. Objevují se totiž lidé, kteří odmítají očkování látkou Astra Zeneca. Odmítnout ji měli dokonce i někteří ředitelé domovů zajišťujících sociální či pečovatelské služby. V médiích se totiž nedávno objevila informace, že tato vakcína není vhodná pro lidi starší 55 let, protože s rostoucím věkem údajně výrazně klesá její účinnost.

Že by pro starší lidi byla Astra Zeneca nebezpečná, ale odborníci odmítají. „Dosud neproběhla žádná klinická studie, která by prokázala, že nemáme některou ze schválených vakcín používat v určité věkové kategorii,“ sdělil tento týden krajským zastupitelům generální ředitel Krajské zdravotní a krajský koordinátor očkování Aleš Chodacki.

Pokud pacient odmítne konkrétní vakcínu, neznamená to, že bude z očkování vyřazen. Bude si ale muset počkat, než na něj v systému opět přijde řada. Problémy to ale může přinést očkovacímu centru, které má připravený počet dávek podle množství objednaných klientů. V případně odmítnutí vakcíny pacienty musí uvolněné sloty co nejrychleji zaplnit jinými zájemci o očkování.

Právě příchod Astra Zenecy do Ústeckého kraje umožní opět spustit mobilní očkovací tým, látka od společností Pfizer/BioNTech totiž nebyla vzhledem k potřebě uskladnění při velmi nízkých teplotách pro podobnou aplikaci vhodná. „Nyní pracujeme na realizaci žádosti Krajské zdravotní vznesené na jednání krizového štábu o zapůjčení sanitního vozu pro mobilní očkovací tým,“ uvedl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník.

Podle informací Deníku by měla s očkovacím týmem vyjet starší sanitka, kterou záchranná služba používá jako záložní. Než ale bude moci vyjet s očkováním, bude z ní nutné odstranit nálepky zdravotnické záchranné služby.