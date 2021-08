Nad žalostným stavem nemocnice se při své nedávné pozastavil i premiér Andrej Babiš (ANO). Změna by měla přijít během příštích let. O rekonstrukci Lužické nemocnice se přitom mluví již dlouho. „Bude to sice jedna z největších krajských investic za naše volební období, ale dlouho opomíjený Šluknovský výběžek si prostě zaslouží moderní nemocnici. Zaslouží si ji nejen 55 tisíc obyvatel ve spádové oblasti a lidé, kteří ji navštěvují jako turisté nebo zde mají chatu, ale také nemocniční personál a lékaři,“ řekl krajský radní pro investice a majetek Tomáš Rieger (ODS).

Z obrovské částky plánuje kraj, který je jediným vlastníkem majitele nemocnice Krajské zdravotní (KZ), obnovit nejen samotné budovy, ale výrazně zmodernizovat také přístrojové vybavení největšího zdravotnického zařízení v kraji. Ten se bude snažit i co nejvíce dotací, o které již požádal. Chce tak snížit dopad na krajské hospodaření. Do rekonstrukce a dostavby se chce ale pustit v každém případě.

„Aby měly investice maximální efekt, bude třeba veškeré součásti nemocnice postupně přesunout do jednoho komplexu. Není možné tříštit cenný personál mezi nemocnici, Podhájí a Polikliniku,“ vysvětlil radní pro finance Jan Růžička (KDU-ČSL) s tím, že by se na rumburskou nemocnici mohlo dostat během několika let. Lužickou nemocnici dlouhé roky trápily finanční problémy, kvůli kterým nakonec skončila v insolvenci, ze které ji loni koupil právě kraj.

Ten v rumburské nemocnici plánuje nejen investovat, ale část budov chce prodat. Již v úterý půjde do dražby budova polikliniky a areál Podhájí. Oba objekty jsou na prodej s vyvolávací cenou shodnou s výší znaleckého posudku. Poliklinika tak začíná na 9,5 milionech, Podhájí na částce o šest milionů vyšší. „Podle mne je to férová cena, jaký bude zájem, uvidíme v úterý,“ dodal Rieger s tím, že případné utržené peníze kraj zapojí do obnovy rumburské nemocnice.

Podpora i pro Děčín

Nebývale velké peníze poputují z KZ také do nemocnice v Děčíně, kde se chystá stavba nových operačních sálů, centrálního příjmu, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče. Nedávno KZ podepsala dodatek ke smlouvě u úvěru s Komerční bankou. Ta má zajistit financování této investice, která výrazně promění tvář děčínské nemocnice. Podle podkladů pro výběrové řízení by to mělo KZ vyjít na více než 480 milionů korun bez daně. Podle zadávací dokumentace by stavba měla začít na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí tohoto roku, zkušební provoz musí zahájit do 15. prosince 2023.