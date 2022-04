Mnohde však obrazy současné hlavy státu už delší dobu ale nevisí, případně nikdy nevisely. „Ve škole jsme neměli ani Havla. Od roku 1989 tu žádný z prezidentů na stěně nebyl. Naposledy tu visel v rámu Husák,“ uvedl Martin Kolský, ředitel ZŠ a MŠ Nová v Ústí nad Labem.

„My jsme Zemana nikdy ani nepověsili, takže bychom neměli koho sundávat,“ reagovala ředitelka ZŠ Za Chlumem v Bílině Barbora Schneiderová. I kdyby měli, tak stejně nemusí akceptovat případné rozhodnutí kraje. Podle Schneiderové totiž kraj může ředitele pouze vyzvat nebo jim to doporučit, ne jim to nařídit.

Krajská radní pro školství v Ústeckém kraji Jindra Zalabáková (ANO) o podobné výzvě, která se objevila u kolegů v Olomouckém kraji, ale neuvažuje. „S něčím můžeme souhlasit, s něčím ne. Je to na panu kolegovi, jak si to tam obhájí. Je to velmi radikální prohlášení, ale každý má právo říkat, co si myslí. Navíc jej napsal na svůj soukromý Facebook, pokud se nepletu. A i z tohoto pohledu je k tomu potřeba přistupovat,“ uvedla Zalabáková.

Už delší dobu nemají prezidenta ani na gymnáziu v Teplicích. „Není vůbec vzorem. V minulosti jsem nechal ve třídách jeho obrazy právě kvůli chování a vystupování na veřejnosti sundat,“ reagoval už před časem ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman. V rámci ankety, zda mají či nemají prezidenta ve třídách, Deník obvolal dvacítku středních a základních škol napříč celým krajem. Ani v jednom případě nebyla odpověď kladná. Portrét Miloše Zemana nenajdou ve svých třídách ani děti v Základní škole na Máchově náměstí v Děčíně. „Ve třídách máme všude vyvěšený státní znak. Nemáme bohužel aktuálně prezidenty, kterých bychom si mohli vážit a jejichž portréty bychom ve třídách mohli vyvěsit,“ vysvětlil ředitel školy Martin Lána.

Problematika portrétů hlavy státu není tématem ani například na teplické radnici. Tam portréty prezidentů nevisí vůbec. Předešlý primátor Jaroslav Kubera (ODS) to obhajoval tím, že je zbytečné utrácet za jejich častou výměnu. Prázdné stěny ale v kancelářích nejsou. „U mě třeba visí obrázky namalované mojí dcerou a také fotky Teplic,“ prozradil náměstek primátora Jiří Štábl (ANO).

Umístění obrazu hlavy státu ve školách a na dalších veřejných místech není povinné. Do politického převratu v roce 1989 přetrvávala tradice z dob císaře Františka Josefa I. Posledním prezidentem, který visel ve všech třídách na školách v České republice, byl Gustav Husák. „Není to ani nic levného. U nás nemáme prezidenta ve třídách i z finančního důvodu. Jeden obraz vycházel na zhruba 400 korun,“ komentoval současný stav ředitel Kolský.

Zda tedy vyvěsí nebo vynechají v učebnách portrét státníka, je na vlastním uvážení vedení každé školy. „Rozhoduje o tom ředitel. Vím, že na některých školách mají Komenského, viděl jsem i Einsteina, jinde mají znaky České republiky. Je to pozůstatek z doby Rakouska-Uherska, kdy všichni museli vzývat toho nejvyššího. Myslím ale, že tato doba už skončila,“ dodal Jakubec, který v těchto dnech rozdmýchal vášně s umístěním podobizny současného prezidenta Zemana na školách.