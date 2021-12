Lidem ze Šluknovska svitla naděje na častější přímé autobusové spoje do hlavního města, které navíc budou jezdit ve vhodnějších časech. Ústecký kraj o tom nyní jedná s Libereckým krajem, který je zadavatelem dopravy na této lince. Kdy přesně vyjede více autobusů, ale zatím není jasné.

Autobusy na pražské lince nevyužívají lidé jen k cestě do metropole, ale i k jízdám do sousedního okresu, například za prací do České Lípy nebo Nového Boru. Linku donedávna obsluhoval dopravce Quick Bus, jenže nedostal od libereckého hejtmanství na příští rok dostatečnou licenci. Od 12. prosince by za něj měla nastoupit společnost ČSAD Liberec, kterou vlastní Liberecký kraj. Jenže jejích spojů ubude. Ústecký kraj proto nyní připravuje ve spolupráci s Libereckým krajem zajištění dotovaných autobusů. Quick Bus tu jezdil na vlastní ekonomické riziko.