S množstvím praktiků je na tom nejhůř v zemi, víc než 50 procent z těch pro děti a dorost navíc kvůli seniornímu věku brzy praxi zavře. Chybí absolventi medicíny, kteří by odcházející lékaře nahradili. I přes všemožné bonifikace, stipendia a byty se je do regionu nedaří dostat. Naději na lepší polštář k tvrdému přistání skýtá alespoň systémová restrukturalizace lůžkové péče, která také není zrovna optimální. Vyplývá to z čerstvých dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), které představil na ústeckém hejtmanství v úterý 10. ledna.

Zdravotničtí statistici postupně zpracovávají podobná data o zdraví a zdravotnických kapacitách v celé České republice. Nyní představili jako první ty z Ústeckého kraje. Na zdejším hejtmanství je potřebovali kvůli finální přípravě nové zdravotní koncepce. Šéf ÚZIS si při komentování alarmujících dat v regionu nebral servítky. „Jsme tu tak za minutu dvanáct a máme 6 až 7 let, abychom adaptovali infrastrukturu zdravotních služeb na to, co nevyhnutelně přijde,“ řekl Ladislav Dušek.

O co jde? V příštích 15 až 20 letech tu přibude lidí, o které se budou muset zdravotníci dlouhodobě starat. A zároveň ubude pracujících lidí, kteří by to byli schopni platit ze sociálního pojištění. I když jsou na tom se zdravotnickými kapacitami a stárnoucí populací velmi podobně i v ostatních krajích Česka (a podobná situace panuje do jisté míry i v celé Evropě), Ústecký kraj je na chvostu. A to vzhledem k skutečně žalostnému zdravotnímu stavu velké části zdejší populace, velmi nízké porodnosti, stárnoucí populaci a vysoké úmrtnosti.

Diabetes, nádory i Alzheimer

Lidé tu enormně trpí na diabetes, zhoubné nádory, Alzheimera i demenci a další choroby. Kde hledat příčiny tak špatné vstupenky kraje do následujících let? Odborníci se shodují, že to může být zdejší tristní stav životního prostředí před rokem 1989. Ale i stávající demografická struktura, kdy je tu velké množství lidí s velmi nízkým vzděláním a výraznou sociální deprivací, předávanými vícegeneračně. V takovém prostředí bují nezdravý životní styl, není tam dostatek zdravého pohybu a naopak je tendence zneužívat návykové látky včetně alkoholu a cigaret, a to i u žen v těhotenství.

Kapacita praktiků na armádu nemocných v kraji nestačí. A bude hůř. Na počet obyvatel je v Ústeckém kraji vůbec nejméně praktiků pro dospělé. Řada z nich je ve věku 65+ a do nějakých pěti let odejdou další. Mezi dětskými praktiky je dokonce polovina těch v důchodovém věku. Přitom počet lékařů v České republice je relativně dostatečný. Ti mladí ale dávají přednost fakultním nemocnicím nebo vědě. A do Ústeckého kraje nechtějí. A to i když jim kraj a jeho nemocnice nabízí stipendia či bydlení. „My už jim opravdu nabízíme úplně všechno,“ uvedl hejtman Jan Schiller, který by byl i kvůli tomu pro návrat nepopulárních umístěnek.

Naopak Ústecký kraj oplývá velkou sítí akutních lůžek v nemocnicích, jejichž obložnost je přitom průměrně jen 50procentní. Oproti tomu chybějí lůžka pro dlouhodobé nemocné a pro umírající v hospicích a také kapacity mobilních hospicových týmů na lidi umírající doma jsou malé. To má řešení. „Nemusí to být výstavba nových lůžek, ale spíš změna struktury péče v nemocnicích,“ naznačil vedoucí krajského odboru zdravotnictví Petr Severa. „Pro letošní rok připravujeme větší podporu hospiců,“ dodal krajský radní pro zdravotnictví Radim Laibl.

Z čerstvých dat zdravotnických statistiků vyplývá spoustu špatných informací. Ale i některé pozitivní. Statisticky mají lidé v regionu velký zájem o prevenci. Zejména na Litoměřicku je výborná návštěvnost screeningových vyšetření, zejména onkologických. Ta jsou pro lidi zdarma, hradí je pojišťovny. Je tu také velmi dobrá proočkovanost proti řadě nemocí včetně covidu. „Měli bychom se soustředit na prevenci, to je to, co můžeme ovlivňovat,“ nastínil hejtman plány kraje, jak zdraví v regionu zlepšit. „Chtěli bychom koncepci předat zastupitelům ke schválení nejpozději v září,“ dodal Laibl.