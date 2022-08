Například Děčín začal výrazně šetřit již poté, kdy místní teplárenská společnost oznámila zdražení tepla o více než polovinu. Právě od ní totiž odebírá teplo do škol nebo magistrátních budov. „Od podzimu budeme v úsporách za topení nadále pokračovat. Tam kde to bude možné, a teplotní podmínky to ještě umožní, proběhne další úprava topných křivek na jednotlivých objektech města Děčín i jím zřízených příspěvkových organizacích,“ uvedl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.