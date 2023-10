Radary se přestanou jen usmívat nebo mračit, nové brzy začnou posílat pokuty

Kromě policejních hlídek v současné době na Děčínsku neměří rychlost projíždějících aut žádný radar, který by následně posílal pokuty. To by se mělo v příštích měsících změnit. Nejméně čtyři města zvažují instalaci radarů, některé by měly být i úsekové. Ty jsou při dohlížení na dodržování nejvyšší povolené rychlosti nejspolehlivější. Nestačí totiž před nimi přibrzdit, celý měřený úsek je nutné projet průměrnou rychlostí nepřesahující v daném místě rychlostní limit. Například v České Kamenici překročí rychlost každý den až několik tisíc řidičů.

Studánka byla místem, kde byly úsekové radary. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

„Je velmi pravděpodobné, že již příští rok zavedeme úsekové měření na Teplické ulici v Bynově. Vše ale podléhá souhlasu dopravního inspektorátu. Není to tak, že bychom si řekli: a tady chceme měřit a začneme měřit,“ uvedl náměstek děčínského primátora Ondřej Smíšek. Město vytipovalo ve spolupráci s policií další riziková místa, například na Kamenické ulici nebo v Chrochvicích. Na všech třech místech se jedná o lokality, kde jsou školy. Na Teplické ulici v Bynově jsou dokonce taková zařízení se stovkami žáků na několika stovkách metrů hned dvě. Naopak se nepočítá s Novým mostem, který je poměrně bezpečný. Úsekové měření je podle odborníků jedním z nejúčinnějších. „Je potřeba vybrat místo, kde jde skutečně o bezpečnost, a ne o peníze pro obec. Je nutné počítat i s tím, jestli třeba nejsou v měřeném úseku křižovatky se semafory, které mohou výsledky měření výrazně ovlivnit,“ vysvětluje expert na bezpečnost v dopravě Jan Pechout. Podle jeho názoru má smysl na silnicích první třídy, podél kterých stojí domy. V místech, kde taková silnice projíždí například lesem, je považuje za nesmyslné. Kamenice chce vykoupit domy hrůzy a postupně je opravit, některé zbourá Jeden úsekový radar je v České Kamenici téměř jistý, další dva by si rádi pořídili v budoucnu. Možná překvapivě se s ním nepočítá na ulici Dukelských hrdinů, tedy na výpadovce na Liberec. Tam se totiž podařilo dopravu zklidnit zúžením silnice a měření zde neprokázala nijak časté překračování rychlosti. „Prvním úsekem, který jsme vytipovali, je Lipová ulice v Huníkově na silnici z Kamenice na Žandov. Tam by úsekový radar měřil úsek dlouhý 600 až 700 metrů,“ popisuje českokamenický starosta Jan Papajanovský první zamýšlené nasazení radarů, které je již blízko realizaci. Podle starosty jde o poměrně problematické místo, kde rychlost nedodržují až desítky procent řidičů. Čas od času zde měří rychlost přenosným radarem městská policie a během pouhé hodiny přistihne okolo patnácti rychlostních hříšníků. Silnice přitom vede mezi domy, ze kterých může kdykoliv vyběhnout dítě nebo vyjet auto. Další radary pak chce Kamenice umístit do Lísky a na výjezd na Děčín. Ani na těchto místech si totiž řidiči s dodržováním rychlosti příliš hlavu nelámou. Na vytipování rizikových míst radnice spolupracovala s dopravní fakultou ČVUT. Kamenické přestupky bude řešit podle zákona magistrát v Děčíně, který se na zvýšený nápor v přestupkových řízeních již připravuje. Při současné intenzitě dopravy a nedisciplinovanosti řidičů se může jednat přinejmenším zpočátku až o nízké tisíce přestupků denně. „Nejedná se jen o Českou Kamenici. Bez přípravy by to náš úřad velmi citelně postihlo. Již delší dobu se snažíme na okolní starosty apelovat, aby si radary pořizovali, až bude město Děčín na tuto agendu připraveno. Tento čas se velmi blíží,“ uvedl náměstek děčínského primátora Ondřej Smíšek. Na průtahu městem Jílové začala opravu mostku, na semaforech se tvoří fronty Na výjezdy z města se při měření rychlosti chtějí zaměřit také v Rumburku. „Nedodržování rychlosti vnímám jako velký problém. Slýchám od občanů, že na výpadovkách na Jiříkov, Krásnou Lípu nebo Prahu jezdí auta osmdesát nebo devadesát kilometrů v hodině,“ popisuje situaci ve městě novopečený starosta Martin Hýbl s tím, že radnice nedostala od policie povolení na měření na těch nejvíce problémových místech. „V současné době máme jeden mobilní radar. Máme připravené projekty na měřící stanice, kdy by radar putoval po problematických místech a fungoval jako prevence,“ dodává Hýbl. Na Jiříkovské i Pražské ulici došlo již k několika tragickým nehodám, na Jiříkovské je navíc škola, na Pražské pak několik supermarketů. Možnosti měřit rychlost ve městě se nechtějí vzdát ani ve Varnsdorfu, se kterým je spojen velký korupční skandál, v němž velkou roli hrály právě úsekové radary rozmístěné na několika místech ve městě. Skandál byl natolik velký, že vedl k pádu vedení města a přepsání politické mapy ve Varnsdorfu. „Chceme je umístit tam, kde budou opravdu mít vliv na prevenci a bezpečnost silničního provozu. Rozhodně to nesmí být prostředek k naplňování obecního rozpočtu,“ říká místostarosta Jiří Sucharda. Úsekové měření chtělo město mít znovu na Studánce a na Národní ulici v centru. Na to ale nemají souhlas dopravního inspektorátu. Proto město na doporučení policie pořídilo ruční radary, které může využívat na předem definovaných místech. Těch varnsdorfská radnice navrhovala patnáct, policie ale vydala souhlas jen na šesti z nich.

