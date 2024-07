První úsekové radary v Děčíně by se měly objevit na Teplické ulici v Bynově, kde je dlouhá a táhlá rovinka svádějící k vyšší rychlosti. „Hlavním cílem úsekového měření rychlosti je zklidnění dopravy a zlepšení bezpečnosti v úseku, kde se nacházejí supermarkety, školské zařízení a je zde tedy zvýšený pohyb chodců. Dodržování povolené rychlosti je v této části města nezbytné,“ popisuje náměstek primátora Ondřej Smíšek. Poprvé by radary na Teplické ulici měly měřit rychlost letos na podzim.

Do budoucna by mohl být další úsekový radar na ulici Vítězství nebo u Libverdy. „Úsekové měření rychlosti radarem již město projednalo s Policií ČR, která souhlasí. Kladné stanovisko vydal také Krajský úřad Ústeckého kraje,“ říká mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil. Zástupci děčínské radnice se byli poptat po zkušenostech ve městech, kde podobné systémy fungují. Navštívili například Kolín nebo Liberec.

Radnice si bynovský úsek Teplické nevybrala náhodou. Během uzavírky mostu v Mojžíři bude sloužit jako objízdná trasa za neprůjezdnou silnici v údolí Labe. Podle čtyři roky starých výsledků sčítání dopravy zde již nyní projede denně téměř 15 tisíc vozidel. Dalších 12 tisíc jich projede labským údolím, většina z nich zamíří právě na silnici I/13, tedy i na Teplickou ulici. Tedy výrazně více než kolik jich projede po velké části úseku dálnice D8 v Ústeckém kraji.

S vysokým provozem souvisí také nebezpečí vážných nehod. Za posledních 14 let na Teplické ulici v Bynově vyhasl při dopravní nehodě jeden lidský život, podle policejních statistik se řidič dostatečně nevěnoval řízení auta. Od ledna 2010 se v úseku od bynovského zámečku na hranice města stalo dalších šest dopravních nehod, které skončily vážným zraněním. Další takové nehody se staly jen o několik stovek metrů dál směrem do centra města. Lehkých zranění pak policie eviduje v tomto úseku od ledna 2010 přibližně 20, dalších přibližně padesát nehod se obešlo bez zranění.

Když zavedli před několika lety úsekové měření na několika místech ve Varnsdorfu, radary ve velmi krátké době zaznamenaly desítky tisíc přestupků. To přináší také extrémně velkou byrokratickou zátěž pro městskou policii a úředníky věnující se přestupkům. „Předně se budeme snažit o to, aby bylo co nejméně přestupků. Budou tam například ukazatele aktuální rychlosti, které je upozorní na překročení rychlosti,“ říká Smíšek. Zasílání pokut bude navíc z velké části automatizované, město má již i podepsanou smlouvu s Českou poštou o automatizovaném zasílání.

Kromě Děčína by si v brzké budoucnosti měli řidiči začít dávat pozor na dodržování rychlosti i v České Kamenici, která má také zájem začít používat úsekové měření. I pro Kamenici pak bude vyřizování přestupků zajišťovat Děčín, ze zákona je totiž tato pravomoc přisouzena pouze obcím s rozšířenou budoucností. „Chtěli bychom mít víc lokalit. Jednou z nich bude silnice směrem na Huníkov, další bude nejspíš Děčínská ulice a třetí lokalita bude pravděpodobně v Lísce,“ řekl starosta České Kamenice Jan Papajanovský.

