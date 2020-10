Do chodu úřadů ale zatím více negativně zasáhla vládní nařízení, která přikázala znovu snížit počet úředních hodin. Lidé se tak na úřadech více hromadí a místy musí pomáhat s jejich organizací městská policie.

Zkušenosti s vynuceným omezováním provozu mají na děčínském magistrátu, kde byla před časem kvůli karanténám dočasně uzavřena matrika. V současné době fungují všechny odbory úřadu. A to i přesto, že je téměř pětina jeho zaměstnanců doma.

„V současné době máme zhruba 40 zaměstnanců buď ve stavu nemocných, nebo v karanténě, dalších přibližně 10 zaměstnanců využívá ošetřovné,“ řekl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil. Především kvůli bezpečnosti svých zaměstnanců magistrát přestal poskytovat služby mobilního úřadu, tedy ověřování listin přímo v terénu.

S chybějícími zaměstnanci se musí vypořádat také na radnici ve Varnsdorfu, druhém největším městě okresu Děčín. Momentálně tam kvůli covidu chybí přibližně deset zaměstnanců ze sta. „Běžný provoz městského úřadu omezen není. Pro veřejnost jsou v době úředních hodin přístupné všechny agendy. Absence několika zaměstnanců se nám daří pokrýt ostatními kolegy,“ uvedl mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.

Aby jednotlivé úřady zvládly nápor a zároveň vystavily své zaměstnance co nejmenšímu riziku nákazy, žádají, aby si lidé co nejvíce věcí vyřizovali pomocí mailů, telefonicky nebo se objednávali na určitý čas. To se podle Seckého osvědčilo třeba ve Varnsdorfu, kde se tak daří předcházet hromadění lidí na chodbách radnice.

Vláda nařídila omezení úředních hodin proto, aby více chránila nejen úředníky, ale také lidi mířící na úřady. Jenže na mnoha místech měla její snaha přesně opačný efekt, řadu agend totiž není možné vyřídit elektronicky nebo po telefonu. Jedním z takových míst jsou například výdejny registračních značek nebo řidičských průkazů, kterým právě končí platnost.

„S organizací nám proto pomáhá městská policie. Je třeba si uvědomit, že v době trvání nouzového stavu se pohlíží na řidičské průkazy jako na platné,“ upozornil mluvčí děčínské radnice Stínil. Pro nové řidičské průkazy tak není třeba na úřady spěchat.

Nouzový stav sice platí zatím jen do 3. listopadu, ale v pátek bude o jeho prodloužení jednat Sněmovna. Vzhledem k tomu, že prodloužení nouzového stavu má podporu i většiny opozičních stran, je velmi pravděpodobné, že potrvá nejméně až do začátku prosince.

Jednotlivé úřady, stejně jako ostatní zaměstnavatelé, se nyní musí vypořádat s dalším vládním nařízením. Od čtvrtka je totiž povinný home office tam, kde to umožňuje provoz a charakter práce. Řada úředníků přitom už nyní pracuje z domova, aby co nejméně přicházela do kontaktu se svými kolegy. Do práce chodí pouze v úřední dny nebo na domluvené schůzky. O tom, kteří zaměstnanci nakonec budou pracovat z domova, rozhodují vedoucí jednotlivých odborů.

„Je přirozené, že někteří zaměstnanci úřadu, například z podatelny nebo pokladny, z domova pracovat nemohou. Proto prosíme všechny, kteří si musí na magistrátu vyřídit nezbytné věci, o dodržování hygienických opatření,“ uzavřel Luděk Stínil.