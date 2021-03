„Když se nemůžeme úplně plnohodnotně připravovat a nemáme stejné podmínky, úřední maturitu bychom přivítali,“ říkají maturanti, které by už zanedlouho měla čekat jejich nejdůležitější středoškolská zkouška. „Ať si každý vybere, jestli chce známky z průměru za studium, nebo zda chce zkusit složit klasickou zkoušku,“ dodávají.

Návrh nahradit tradiční zkoušku úřední variantou představil premiér Andrej Babiš, má v koronavirové době podle něj pomoci zvládnout studentům stres. Odborníci se na řešení zatím neshodují, mnoho jich návrh odmítá. Ministerstvo školství se jím a dalšími úpravami bude teprve zabývat.

„Jsem ráda, že nás někdo chápe, protože distanční vyučování není vůbec stejné jako prezenční. Přišli jsme o polovinu třetího ročníku a vlastně celý závěrečný ročník. Kdo není v naší situaci, nedokáže si to představit. Byla bych pro, aby byla úřední maturita,“ souhlasí s návrhem Lenka Grosmanová z Postoloprt, budoucí učitelka v mateřské škole. „Určitě to vítám. Přijde mi, že premiér je jediný, kdo se studentům snaží pomoci,“ myslí si Lucie Wollenheitová z Mostu.

Podle některých studentů je důležité, aby byla možnost volby. Chtějí totiž skládat klasickou maturitní zkoušku. V návrhu zaznělo, že kdo by úřední maturitu odmítl, nebo by nesouhlasil s výslednou známkou, by mohl jít ke klasické zkoušce, jak ji připraví ministerstvo školství. „Nepřijde mi to jako špatný návrh, když bude na výběr. Kdo bude chtít, bude si moci udělat klasickou maturitu. Já osobně bych si vybrala normální maturitu, ne nadarmo se říká, že je to zkouška dospělosti. Chtěla bych mít maturitu, která bude mít stejnou váhu, jako v minulých letech,“ chce své znalosti ukázat Eliška Vodáková z Litvínova.



Distanční výuka podle všech oslovených studentů rozhodně není ideální a dostačující. Sedíte mnoho hodin před monitorem, soustředění není optimální, něco se na dálku špatně vysvětluje, ruší vás třeba sourozenci, někdy jsou problémy s připojením. Není to podle nich srovnatelné s tím, kdyby mohli sedět přímo v lavicích a chodit na praxe.



Český premiér návrh představil poté, co byl opět kvůli sílící pandemii odložen návrat studentů do škol. „Z maturitních předmětů by se výsledná známka udělila na základě průměru za všechny roky studia," uvedl pro server idnes.cz Andrej Babiš. Mnozí odborníci s ním ale nesouhlasí.

Podle Babiše jsou studenti současnou obtížnou situací stresovaní, zažívají napětí a nejistotu, část z nich navíc pomáhá jako dobrovolníci, třeba i v nemocnicích. Babiš také připomněl, že on-line výuka nemusí být vždy plně vyhovující. Úřední maturitu už zavedlo například Slovensko.



Velká část expertů na vzdělávání po zveřejnění návrhu uvedlo, že o úpravách maturit by neměl rozhodovat předseda vlády, ale odborníci a ministerstvo školství. Důvodem pro rušení zkoušky prý nemůže být distanční výuka, návrh je podle nich populistický, „váha“ maturitní zkoušky by měla být zachována. Česká středoškolská unie, zastupující zhruba 30 tisíc středoškoláků, ale uvedla, že podle ní je návrh správný. Premiér je kvůli podobám letošních maturit ve sporu také s ministrem školství Robertem Plagou, ten s úřední variantou nesouhlasí. Ministerstvo podle svého vyjádření jedná se zástupci škol s ohledem na epidemický vývoj, možné jsou prý například posuny termínů a další úpravy obsahu zkoušky.



Prozatím by podle ministerstva školství maturity měly probíhat podobně jako vloni. Zrušení mají být slohy z češtiny a cizích jazyků. U didaktických testů má být prodloužený čas, ústní část zůstane. Jaká ale bude definitivní podoba se teprve uvidí, ministerstvo o tom bude ještě jednat, rozhodnout o návrzích by se mělo v příštích dnech.

Studenti mají často obavy z uznávání úřední maturity v praxi. „Obavy z uznávání maturit mám, ať to s její formou dopadne jakkoli. Nemusí o nás být takový zájem, protože nebudeme mít stejnou praxi jako naši předchůdci. To je nejdůležitější, co se naučíme, používat v praxi. Bohužel s tím ale my nic nenaděláme,“ uvedla Grosmanová studentka Střední pedagogické školy v Mostě, oboru předškolní a mimoškolní pedagogika.



„Když jsem o tom poprvé slyšela, říkala jsem si, že bych do toho šla, když nemáme možnost se na sto procent připravit na maturitu. Ale bojím se, že kdybych na to kývla, měla úřední maturitu, abych pak neměla problém třeba s přijetím do práce, aby ji zaměstnavatelé uznávali. Také proto bych chtěla skládat normální maturitu,“ myslí si také Eliška Vodáková, také studující pedagogickou školu.



Naopak Lucie Wollenheitová si myslí, že s uznáváním nebude problém. Budoucí sestřička studuje zdravotnickou školu v Ústí nad Labem. „Obavy z toho nemám. Myslím, že dostáváme dobré vzdělání a praxe je dost a bude nás teď potřeba,“ říká dívka, která už pomáhala i mimo praxi v nemocnici, další „nasazení“ ji čeká v příštích týdnech.

Je maturita přežitek?

Podle Babiše by úřední maturita měla být plnohodnotná. Premiér následně také částečně zpochybnil potřebnost tradičních maturit. Podle něj je pro firmy důležitější něco jiného. „Zaměstnával jsem 35 tisíc lidí a nikdy jsem se na maturitu neptal. Zeptal jsem se: Máš schopnost učit se novým věcem? Máš schopnost a chceš pracovat? Máš nějaké cíle? Máš nějaké sny? Jsi urputný? Umíš cizí jazyky? Jaké máš zkušenosti, co jsi dělal mimo školu?“ uvedl Babiš.



Deníkem oslovené firmy z Ústeckého kraje ale s jeho tvrzením nesouhlasí. Jsou pracovní místa, která vyžadují určité odbornosti a úroveň znalostí, které se právě ověřují zkouškami. „Jsou pozice, na které je maturita potřebná. Například na technicko – hospodářských pozicích,“ uvedl Jan Novotný ze žateckého Koita, kde vyrábějí světla do aut. „Na vzdělání při výběru zaměstnání koukáme. Že jsou maturita a odborné vzdělání zbytečné není pravda. Na některé pozice je vzdělání potřeba,“ řekla také Iveta Ptáčková z Prefy Žatec.