Děčín před několika dny zavedl speciální kartu pro uprchlíky, která vychází z platformy Děčínské karty. Ta je určena lidem, kteří nalezli azyl před ruskou agresí v Děčíně. Získat ji mohou v informačních centrech. Kartu mohou uprchlíci využít na deset jídel v jedné ze dvou školních jídelen a také na čtyři vstupy za rok do zoo či aquaparku,“ uvedl mluvčí děčínského magistrátu. Plastové kartičky si musí uprchlíci vyzvednout osobně proti předloženým dokladům. Není tak možné, aby například přijel ubytovatel pro karty pro třicet lidí, kterým poskytl střechu nad hlavou.

Do začátku tohoto týdne bylo těchto karet vydáno přibližně 150, dohromady je prozatím emitováno 300 kusů. V případě potřeby je město připraveno vydat další karty. Pokud budou využité všechny, budou očekávané náklady okolo 240 tisíc korun. Pro město je to levnější způsob, jak zajistit lidem v nouzi jedno teplé jídlo denně. Jídelny si totiž naúčtují jen náklady na stravu. Uprchlíci si musí na začátku vybrat jednu ze dvou jídelen, do které budou následně chodit. Aby věděli, co je čeká, jsou jídelníčky připravené i v ukrajinštině. O vaření ukrajinských specialit se zatím neuvažuje.

Obrňte se trpělivostí. I letos budou na Děčínsku pokračovat opravy hlavních tahů

Díky kartě má radnice přehled o velikosti čerpání v jednotlivých organizacích. „Reakce od lidí jsou skvělé a pro nás to má kromě radosti z příjemnější adaptace uprchlíků i další přidanou hodnotu. Díky této motivační maličkosti se nám daří oficiální registrací zaznamenat prakticky všechny uprchlíky a dokážeme rychleji sbírat cenná data pro další pomoc a lepší začlenění do společnosti. Dobrovolně nám totiž například uvádí, co dělali profesně před válkou, a tudíž snadněji zjistíme, kde by nám mohli pomoci,“ doplnil náměstek primátora Martin Pošta.

O stravování uprchlíků se postarali i v Rumburku, kde radnice nakoupila potraviny určené pro utečence ubytované v Podhájí. „Město dnes do areálu V Podhájí přivezlo několik krabic hraček pro dětské válečné uprchlíky. Mohou si tak hrát a alespoň na chvíli zapomenout na to, že musely opustit svůj domov,“ sdělil rumburský starosta Lumír Kus.

1 414 uprchlíků na Děčínsku

K půlnoci na čtvrtek 31. března bylo v okrese Děčín registrováno podle dat ministerstva vnitra 1 414 válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Nejvíce utečenců se přihlásilo v trojici největších měst okresu, v Děčíně 492, ve Varnsdorfu 163 a v Rumburku 131.