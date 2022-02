V penzionu U Skály v Kytlicích je momentálně připraveno více než 50 míst, v Doksech pak 450. V případě potřeby a vhodného počasí se jejich kapacita může více než zdvojnásobit. V Kytlicích by tak mohlo najít střechu nad hlavou dalších 80 utečenců, v Doksech až 500. Dohromady by tak mohlo být postaráno o více než 1 100 lidí utíkajících před válkou. „Když jsem viděla, jak lidé dávají modlící se smajlíky nebo vlaječky, tak jsem si říkala, že by to chtělo něco víc. Máme z Ukrajiny hromadu známých, kteří pro nás pracovali nebo pracují. A jsou to perfektní lidé,“ popisuje unaveným hlasem svou motivaci, proč se rozhodla nabídnout kapacitu hned dvou velkých ubytovacích zařízení jejich manažerka Jana Kalousová.

Jeden z jejích známých ale zůstal v oblasti Kyjeva, odkud se nemůže dostat pryč. „Slíbil, že se pokusí přesunout do oblasti, odkud jej bude možné odvézt. Je to chlap okolo 70 let, navíc má nějaké zdravotní potíže,“ říká Jana Kalousová.

Kdy dorazí první utečenci do Kytlic a do Doks nebylo v pondělí 28. února po poledni jasné. Oproti mírovým časům trvá nyní cesta mnohonásobně déle, dlouhá jsou především zdržení na hranicích. Na těch do Polska a na Slovensko směrem z Ukrajiny stojí mnohakilometrové fronty. V těch uvízly také autobusy, které vezou utečence právě na sever Čech a které bezplatně vypravil jeden soukromý dopravce. Během pondělí stály všechny autobusy někde na území Polska.

Obě rekreační zařízení tak museli odzimovat o měsíc dříve, běžně v nich zahajují provoz na konci března. Bylo potřeba oba rozlehlé areály poklidit, připravit pokoje a především je vytopit. Pohotovost kvůli příjezdu utečenců drží také personál, který je od soboty připraven na to, že kdykoliv mohou dorazit stovky lidí, jež bude potřeba ubytovat.

Nabídka ubytování pro utečence zveřejněná na sociálních sítích zvedla velkou vlnu solidarity. „Chodí se k nám ptát místní, jestli nepotřebujeme s něčím pomoci. Byli tu hasiči i z obce, přijeli i z úřadu v České Kamenici,“ říká zaměstnankyně penzionu U Skály. „Mám nabídky na překladatele z ukrajinštiny, které budeme určitě potřebovat. I když já sama ukrajinsky rozumím. Jsem za jakoukoliv pomoc neskutečně vděčná,“ říká Kalousová.

Lidé nabízejí především materiální pomoc. Aby bylo vše jednodušší, vytvořili seznamy toho, co je potřeba zajistit a co mohou lidé přivézt, včetně léků.

Kromě ubytování budou moci příchozí využít i sportoviště v areálu, připravené jsou učebny, ve kterých budou moci učit přímo učitelky z řad utečenců, pokud mezi nimi budou. Pokud ne, nabídly se místní školy, že s výukou pomohou. Stejně tak je zajištěná i intervence psychoterapeutů, protože je možné očekávat, že řada z lidí prchajících před válkou, ve které nechala své otce nebo manžely, bude mít psychické problémy.

Vstříc ale vycházejí i lidé, kteří měli v Kytlicích nebo v Doksech již zamluvené nebo dokonce zaplacené pobyty na jarní měsíce. Většina totiž odmítla vrácení peněz a souhlasila s přesunem své dovolené na pozdější měsíce, třeba až na podzimní.

Krajská hygienická stanice nechystá žádné hromadné očkování utečenců. Výjimkou mohou být děti, které už byly na Ukrajině rozočkovány proti jakékoliv nemoci a nyní by je čekala druhá dávka. U takových i mezinárodní právo počítá s tím, že země, která jim poskytla azyl, zajistí i dokončení očkování. „Nepředpokládáme, že by si přivezli nějaká závažná onemocnění. To by se projevilo již cestou a s největší pravděpodobností by skončili v nemocnici. Epidemická situace se i na Ukrajině se v posledních týdnech zlepšuje,“ říká krajská hygienička Lenka Šimůnková.

Pomoci s ubytováním může kdokoliv. Státní Správa uprchlických zařízení již od minulého týdne shromažďuje nabídky na ubytování uprchlíků. Jen během prvního dne války jich dorazilo více než sto. Nabídky na ubytování hromadného typu, tedy dvaceti a více lidí, je možné zasílat na e-mail ubytovaniukrajina@suz.cz.