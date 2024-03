/FOTO, VIDEO/ Na několik měsíců bude letos uzavřená řetězová lávka pod děčínským zámkem. Město ji kvůli havarijnímu stavu musí nechat opravit. Před několika dny vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele, odhadovaná cena oprav je více než tři miliony korun.

Řetězovou lávku v zámeckém parku v Děčíně čeká oprava. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

První krok k záchraně unikátního mostu, který je nejstarší svého druhu v České republice, učinilo město před několika dny, kdy nechalo pokácet dva velké stromy. Ty narušovaly věž mostu. Radnice také vyhlásila výběrové řízení na kompletní opravu mostu, který byl postaven mezi lety 1829 – 1831. Součástí zakázky bude oprava pískovcové brány a opěrné zdi, výměna záchytného systému, obnova protikorozního nátěru nebo kompletní výměna dřevěné mostovky, která je na několika místech poškozená. Odhadovaná cena zakázky je 3,1 milionu korun, na opravu přispěje Ústecký kraj.

Most, po kterém po celý rok chodí lidé z Mariánské louky na nábřeží nebo do jižních zahrad, bude kvůli rekonstrukci uzavřen. Opravy by měly podle plánu radnice začít letos v květnu, hotovo by mělo být podle zadávací dokumentace do pěti měsíců.

Oprava vodovodu a kanalizace v okolí nemocnice omezila i městské autobusy

Město v současné době nechává opravit také největší přístupovou cestu na děčínský zámek. Dlouhá jízda bude kvůli kompletní rekonstrukci uzavřena až do konce letošního roku. Téměř 300 metrů dlouhou ulici město opravuje společně s Růžovou zahradou, která by se měla vrátit ke své barokní podobě. Zmizí z ní například terasy, které v zahradě vznikly při její rekonstrukci v 60. letech minulého století.

Mohlo by vás také zajímat: Jetřichovická ozdravovna se opět otevřela lidem, tentokrát lákala na jarmark